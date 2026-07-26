Майже годину Київ перебував під загрозою балістичного удару

Ракетна небезпека знову нависла над Києвом

У ніч на 26 липня російські війська розпочали чергову ракетну атаку на Україну. О 00:21 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Вже за хвилину, о 00:22, військові уточнили, що балістичні ракети рухаються через Чернігівську область у напрямку Києва. У зв'язку з ракетною загрозою жителів столиці та інших регіонів, де було оголошено повітряну тривогу, закликали негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою.

О 1:14 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у своєму зверненні до українців 24 липня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні протягом найближчих 48 годин. Глава держави закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а союзників – якнайшвидше виконати домовленості щодо постачання систем ППО. Також Зеленський наголосив, що українська дипломатія має активніше працювати над тим, щоб потреби України у захисті звучали гучніше на міжнародній арені.