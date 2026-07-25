Повітряна тривога через загрозу балістики тривала трохи більше пів години
Повітряні сили закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги
У Києві та частині областей о 2:26 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння. Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ. Військові заявили про «загрозу застосування балістичного озброєння». Після цього у столиці ввімкнули сирени повітряної тривоги, а відповідне попередження з'явилося на офіційній мапі повітряних тривог.
О 2:58 у столиці пролунав відбій повітряної тривоги. Небезпека балістичного удару, про яку попереджали Повітряні сили ЗСУ, тривала 32 хвилини.
У Київській міській державній адміністрації звернулися до жителів та гостей столиці з закликом не ігнорувати сигнали тривоги:
«Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – ідеться в офіційному повідомленні.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
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