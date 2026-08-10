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Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть покинути укриття 

У Києві та низці областей України вночі 10 серпня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики. 

О 03:58 оголосили відбій повітряної тривоги. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1629-й день повномасштабної війни

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Теги: укриття населення тривога

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