Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Громадяни можуть покинути укриття
У Києві та низці областей України вночі 10 серпня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.
О 03:58 оголосили відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1629-й день повномасштабної війни
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