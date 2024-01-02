США виводять свій авіаносець з Середземного моря – ЗМІ

Авіаносець Gerald R. Ford відправиться додому «найближчими днями

Авіаносець Gerald R. Ford з США повертається назад до Сполучених Штатів після завершення своєї місії у східному Середземномор’ї, яка почалася для підтримки Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня. Про це повідомляє Politico.

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Ford і супроводжуючі його військові кораблі будуть замінені десантним кораблем Bataan і супроводжуючими його військовими кораблями Mesa Verde та Carter Hall. Три кораблі перебували в Червоному морі і протягом останніх кількох днів прямували до Східного Середземномор'я транзитом.

Авіаносець Gerald R. Ford відправиться додому «найближчими днями», йдеться в заяві 6-го флоту США, військово-морського командування США, що базується в Європі.

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Авіаносець Ford залишався в східній частині Середземного моря, в той час як супроводжуючі його військові кораблі увійшли до Червоного моря, де вони неодноразово перехоплювали балістичні ракети і ударні безпілотники, запущені з території Ємену, контрольованої повстанцями-хуситами.

Як повідомлялося, оголошення Ізраїлем про скорочення своєї військової присутності в Секторі Гази вказує на початок поступового переходу бойових дій до менш інтенсивної фази.

Нагадаємо, що раніше Біньямін Нетаньягу назвав три «передумови для миру» в Секторі Гази.

Також прем'єр-міністр назвав умови, які вважає необхідними для завершення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

До слова, нещодавно Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази.