Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США виводять свій авіаносець з Середземного моря – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США виводять свій авіаносець з Середземного моря – ЗМІ
фото ілюстративне

Авіаносець Gerald R. Ford відправиться додому «найближчими днями

Авіаносець Gerald R. Ford з США повертається назад до Сполучених Штатів після завершення своєї місії у східному Середземномор’ї, яка почалася для підтримки Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня. Про це повідомляє Politico.

Ford і супроводжуючі його військові кораблі будуть замінені десантним кораблем Bataan і супроводжуючими його військовими кораблями Mesa Verde та Carter Hall. Три кораблі перебували в Червоному морі і протягом останніх кількох днів прямували до Східного Середземномор'я транзитом.

Авіаносець Gerald R. Ford відправиться додому «найближчими днями», йдеться в заяві 6-го флоту США, військово-морського командування США, що базується в Європі. 

Авіаносець Ford залишався в східній частині Середземного моря, в той час як супроводжуючі його військові кораблі увійшли до Червоного моря, де вони неодноразово перехоплювали балістичні ракети і ударні безпілотники, запущені з території Ємену, контрольованої повстанцями-хуситами. 

Як повідомлялося, оголошення Ізраїлем про скорочення своєї військової присутності в Секторі Гази вказує на початок поступового переходу бойових дій до менш інтенсивної фази

Нагадаємо, що раніше Біньямін Нетаньягу назвав три «передумови для миру» в Секторі Гази.

Також прем'єр-міністр назвав умови, які вважає необхідними для завершення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. 

До слова, нещодавно Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази.

Теги: США Ізраїль авіаносець ХАМАС балістичні ракети

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван
США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР
10 грудня, 2023, 04:25
Вашингтон вважає, що треба «зупинитися, перейти в оборону та накопичувати сили»
США пропонують Україні змінити тактику після невдалого контрнаступу
13 грудня, 2023, 09:41
ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій
ХАМАС відмовив у перемир'ї Ізраїлю та висунув нові вимоги – ЗМІ
21 грудня, 2023, 05:20
Аталь може потрапити до в'язниці
Футболіст Аталь пояснив, чому опублікував відео з закликом влаштувати «чорний день для євреїв»
24 грудня, 2023, 11:29
Остін підкреслив необхідність для США працювати далі з союзниками, щоб допомогти Україні
Пентагон розкрив, скільки коштів інвестували США у виробництво зброї для України
7 грудня, 2023, 07:23
Байдену вдалося спонукати Конгрес ухвалити додаткове фінансування на потреби національної безпеки США, яке включає підтримку України
Палата представників направила Байдену на підпис рекордний бюджет з коштами для України
14 грудня, 2023, 19:43
ВМС США збили безпілотники, які атакували торгові судна
Військово-морські сили США збили 14 дронів, які запустили хусити
17 грудня, 2023, 03:21
Кемерон та Бербок закликали робити більше для уникнення жертв серед цивільного населення
Міністри Британії та Німеччини розповіли, яким бачать майбутнє Сектора Гази
18 грудня, 2023, 07:24
Суд штату Колорадо заборонив Трампу йти в президенти
Республіканці просять Верховний суд США скасувати заборону на участь Трампа у виборах
28 грудня, 2023, 07:22

Соціум

США виводять свій авіаносець з Середземного моря – ЗМІ
США виводять свій авіаносець з Середземного моря – ЗМІ
США заявили, що бойові дії в Газі переходять у менш інтенсивну фазу
США заявили, що бойові дії в Газі переходять у менш інтенсивну фазу
Японію сколихнули понад 100 землетрусів за кілька годин: є загиблі
Японію сколихнули понад 100 землетрусів за кілька годин: є загиблі
Південна Корея провела артилерійські навчання на тлі погроз Кім Чен Ина
Південна Корея провела артилерійські навчання на тлі погроз Кім Чен Ина
Що чекає на українських біженців у Польщі у 2024 році: головні зміни
Що чекає на українських біженців у Польщі у 2024 році: головні зміни
Японські сейсмологи попередили про можливість повторних потужних землетрусів
Японські сейсмологи попередили про можливість повторних потужних землетрусів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки
51K
З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати
25K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
22K
У Києві пролунали вибухи
21K
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
20K
Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 02:24
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Вчора, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua