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Вибухи у Бердяньску. Над містом підіймається стовп диму (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Бердяньску. Над містом підіймається стовп диму (фото)
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у росіян «пропущений в районі аеропорту»
фото ілюстративне

Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони вʼїзду з боку Маріуполя

Сьогодні, 12 березня, у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна.

«Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони вʼїзду з боку Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у росіян «пропущений в районі аеропорту» та опублікував відповідне фото. 

Андрющенко повідомив про «приліт» в місті.  «Бердянськ. У вас пропущений в районі аеропорту», – констатував він.

Раніше, 6 березня, у тимчасово окуповано Бердянську Запорізької області прогримів вибух. Підірвано одну з організаторок «виборів» РФ.

Теги: вибух Бердянськ

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