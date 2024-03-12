Вибухи у Бердяньску. Над містом підіймається стовп диму (фото)

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у росіян «пропущений в районі аеропорту»

Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони вʼїзду з боку Маріуполя

Сьогодні, 12 березня, у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна.

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«Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони вʼїзду з боку Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у росіян «пропущений в районі аеропорту» та опублікував відповідне фото.

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Андрющенко повідомив про «приліт» в місті. «Бердянськ. У вас пропущений в районі аеропорту», – констатував він.

Раніше, 6 березня, у тимчасово окуповано Бердянську Запорізької області прогримів вибух. Підірвано одну з організаторок «виборів» РФ.