У Кропивницькому через атаку дронів є руйнування

Дрони розбили складські приміщення

У ніч на 26 квітня Росія атакувала Україну безпілотниками. У Кропивницькому є руйнування внаслідок ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Райкович написав, що Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Є інформація про розбиті складські приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Станом на 02:24 над Кіровоградщиною знов ворожі безпілотники. Райкович закликав усіх перебувати у безпеці.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До речі, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.