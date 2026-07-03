У Львові посеред вулиці виявлено гранату

Наразі фахівці встановлюють характеристики предмета

У Львові на вулиці Зеленій виявили гранату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

Міський голова зауважив, що підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24. Він зупинив транспорт перед небезпечним предметом та оперативно евакуював пасажирів.

Зазначається, що рух транспорту на цій ділянці не перекритий, поліція здійснює регулювання та пропускає автомобілі.

«Вибухотехніки вилучили предмет із проїжджої частини. За попередньою інформацією, це може бути навчальна граната або граната без вибухового заряду. Наразі фахівці встановлюють, що саме це за предмет та його характеристики», – додав Садовий.

Згодом мер підкреслив, що вибухотехніки оглянули виявлений предмет і встановили, що він не є бойовою гранатою, а є піротехнічним виробом. Предмет вилучили для подальшої утилізації.

До слова, у місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині, 50-річний чоловік намагався підірвати гранатою працівників ТЦК. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав поліцейський, військовослужбовець районного ТЦК та СП, а також і сам чоловік, який кинув гранату.