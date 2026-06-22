Лікарі провели складну процедуру 101-річній довгожительці зі Львова (фото)

101-річна пенсіонерка зі Львова отримала другий шанс на життя

Дочка довгожительки вчасно звернулася до лікарів, що допомогло врятувати її матір

У Львові лікарі врятували життя 101-річній довгожительці Уляні. Жінку госпіталізували до Університетської лікарні імені Данила Галицького з ішемічним інсультом. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис лікарні.

101-річній пані Уляні вдома стало зле, донька та зять привезли жінку до лікарні. Вона була у важкому стані, з порушеною свідомістю, не могла контактувати та розмовляти. Лікарі вчасно провели обстеження та з’ясували, що вогнище інсульту лише почало формуватися, тому що від початку симптомів пройшло лише дві години. Медики діагностували пенсіонерці ішемічний інсульт.

Проте жінка потрапила до лікарні в межах «терапевтичного вікна». Йдеться про проміжок часу у 4,5 год, який критично важливий від початку перших симптомів. У цей час можливе медикаментозне лікування, яке є найефективнішим під час ішемічного інсульту.

«Завдяки тому, що пацієнтку вчасно доставили до лікарні, ми змогли провести їй тромболітичну терапію, на яку вона відреагувала позитивною динамікою. Спочатку пані Уляна не могла самостійно ковтати, і їй встановили назогастральний зонд. На четвертий день, після роботи з реабілітологом, його забрали. Пацієнтка почала сідати, вставати з допомогою, поступово відновлюється мова», – розповіла невролог Мар'яна Аверчук.

У Львові лікарі врятували життя 101-річній довгожительці фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького/Facebook

Наразі пані Уляна повернулася додому після лікування. Проте на довгожительку ще чекатиме місяць стаціонарного відновлення.

Медики також закликали не зволікати під час перших ознак інсульту, а одразу викликати швидку або звертатися до лікарні. «Адже кожну хвилину при інсульті гине 2 млн нервових клітин, тому час є дуже цінним, щоб запобігти незворотним процесам у мозку», – пояснили фахівці.

Нагадаємо, довгожителька Елоїза з Австралії відзначила своє 101-річчя у лікарні Принца Чарльза. Жінка розповіла, які секрети довголіття допомогли їй дожити до такого віку.