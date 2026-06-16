У Львові скандальний блогер кинув запальничку в голову підлітка: подробиці справи

Блогер заперечив обвинувачення у свій бік

У Львові відомий блогер Андрій Гаврилів, який заїхав на заборонену територію заповідника у Польщі, потрапив у новий скандал. Львів'янина звинувачують у тому, що він жбурнув у голову підлітка запальничку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис поліції Львівської області.

Що відомо про інцидент із підлітком та блогером

Як повідомляється, до поліції звернулася 40-річна мешканка одного з селищ Львівського району із заявою. Вона повідомила про те, що її 13-річний син отримав тілесні ушкодження в одному з місцевих закладів харчування. У справі згадується й 22-річний львів’янин. Він під час словесного конфлікту з підлітками жбурнув у голову дитини запальничку. Внаслідок цього дитина отримала ушкодження.

Блогер кинув запальничку в голову підлітка фото: Поліція Львівської області

«За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування, призначено судово-медичну експертизу потерпілому та проводяться слідчі дії.

Реакція Андрія Гавриліва

Андрій Гаврилів потрапив у новий скандал фото з відкритих джерел

Згодом стало відомо, що до згаданого інциденту був причетний блогер зі Львова Андрій Гаврилів. Він підтвердив, що у повідомленні поліції йшлося про ньог

У коментарі виданню Lviv.Media блогер розповів, що разом зі своєю дівчиною він приїхав до закладу харчування, де й зустрівся з підлітками. «Ми тільки зайшли до закладу, хлопці почали викрикувати і кривляти моє прізвище. Я на то не реагував, бо не вважаю за потрібне реагувати, коли до тебе кричать, як до собаки. Але коли я не давав їм ніякої відповіді, а вони до мене не підійшли нормально, вони почали кричати: «Гаврилів», і потім – “довбо*об”», – розповів інфлюєнсер.

Гаврилів запевнив, що він не кидав запальничку в голову підлітка, а жбурнув її у стіл: «Те, що пишуть, що я кинув йому в голову – я не знаю, що в нього з головою. Запальничка була кинута в стіл. Це пластикова запальничка, нереально щось комусь нашкодити. І, може, не знаю, той хлопчик дьоргнувся, коли я кидав запальничку в стіл, вдарився до альтанки, бо він стояв біля стовпа».

Також львів’янин сказав, що придбав медикаменти після інциденту, аби допомогти підлітку. На його думку, діти могли засвідчити поліції іншу версію подій того дня.

Нагадаємо, львівський блогер Андрій Гаврилів, який на автомобілі в’їхав до заповідного озера Морське Око у польських Татрах та якому на п'ять років заборонили в’їзд до Польщі і планують обмежити перетин кордону до всіх країн Шенгенської зони, відреагував на скандал.

Уряд Польщі заборонив Андрію Гавриліву в’їзд до країни на п’ять років. Цю інформацію оприлюднив міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський на своїй сторінці в соцмережі Х.