«Сміттєпереробний завод готовий на 90%». Садовий висловився про свої невиконані обіцянки

Андрій Садовий прокоментував проблему заторів і будівництва повноцінної об’їзної дороги навколо Львова

Андрій Садовий назвав свої невиконані обіцянки на посаді мера Львова та пояснив, чому деякі проєкти поставили на паузу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на інтерв’ю мера блогеру Славі Дьоміну.

Сміттєпереробний завод готовий на 90%

Серед невиконаних обіцянок на посаді мера Садовий назвав будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. За його словами, цей об’єкт уже зведений приблизно на 90%, однак реалізація проєкту сповільнилася через повномасштабну війну. «Ми фактично всі кошти виділяли на підтримку Збройних сил. Зараз, у цьому році, ми домовилися з банками. Наприклад, Європейський інвестиційний банк нам виділив серйозні кошти, й ми почали ремонти, тому що це не є ті кошти, які можна потратити на військо. Це цільове призначення», – розповів Садовий.

Крім того, за його словами, частина підрядників погодилася виконувати роботи зараз із відтермінуванням оплати до завершення війни.

Доля об’їзної дороги – відповідальність держави та області

Окремо Садовий прокоментував проблему транспортних заторів і будівництва повноцінної об’їзної дороги навколо Львова. Реалізацію цього проєкту неодноразово намагалися розпочати, однак, як зазначив Садовий, дорога перебуває у сфері відповідальності державних органів та обласної влади, а не міста.

За словами Садового, до початку повномасштабної війни розглядалися різні варіанти будівництва, зокрема із залученням приватних інвесторів. «Зараз уже такі є ідеї, що, можливо, дійсно почнуть по концесії будувати дорогу там із Краківця до Львова і зразу захоплять велику частину окружної», – повідомив мер.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єра Польщі Дональда Туска через ситуацію зі сміттєпереробним заводом, заявивши про політичний тиск після розірвання контракту з польським підрядником Control Process S.A.

Напередодні, у серпні 2026 року депутати Львівської міської ради звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу. Вони заявили, що польська компанія не виконує умови контракту та зриває графік будівництва. У березні 2026 року Львівська міська рада офіційно розірвала договір із польським підрядником, який мав звести перший у місті сучасний сміттєпереробний завод.