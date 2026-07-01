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У Львові запроваджено нові правила для електросамокатів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Львові запроваджено нові правила для електросамокатів
Нові правила покликані зробити використання електросамокатів більш впорядкованим, безпечним і комфортним для всіх мешканців міста
фото: Львівська міська рада

За порушення можна отримати 100 грн штрафу

Відсьогодні у Львові почало діяти нове правило для електросамокатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

«В історичному центрі міста та прилеглих територіях, межа яких співпадає із зовнішньою межею третьої зони паркування, залишати прокатні електросамокати можна буде лише у спеціально визначених місцях для паркування. Вони відображатимуться у мобільних додатках сервісів прокату», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що можливість вільно залишати електросамокати поза межами дозволених зон буде обмежено. Оператори прокату запровадять додаткове стягнення у розмірі 100 грн для користувачів, які паркуватимуть транспорт у недозволених місцях.

«Нові правила впроваджуються у тестовому режимі. Межі зон паркування, їх кількість та інші умови можуть коригуватися залежно від результатів роботи системи та потреб мешканців. Після двох місяців функціонування ми проаналізуємо ефективність запроваджених заходів та, за необхідності, розглянемо додаткові рішення для кращого врегулювання руху та паркування електросамокатів», – розповів заступник директора департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури з розвитку велоінфраструктури ЛМР Орест Олеськів.

Посадовець пояснив, що місця для паркування визначалися таким чином, щоб забезпечити зручний доступ до основних громадських просторів, закладів та житлової забудови, а також не створювати перешкод для руху пішоходів, людей з інвалідністю та інших учасників дорожнього руху.

Мерія наголосила про правила безпеки:

  • під час поїздок користуйтеся захисним шоломом;
  • не дозволяйте керувати електросамокатами дітям;
  • будьте уважними до пішоходів та інших учасників дорожнього руху;
  • паркуйте електросамокат так, щоб залишалося достатньо місця для руху пішоходів (мінімум 2 м) та щоб він не перешкоджав іншим учасникам дорожнього руху.

Разом з тим, у місті планують запровадити додаткові безпекові заходи для користувачів електросамокатів. Зокрема, операторів прокату хочуть зобов’язати забезпечити верифікацію віку користувачів, а доступ до прокату надавати лише особам від 16 років. Також пропонується зробити обов’язковим використання захисних шоломів та обмежити швидкість руху до 15 км/год на аварійно небезпечних ділянках.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту.

До слова, протягом останніх півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами за участю електросамокатів.

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Теги: Львів електротранспорт самокат

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