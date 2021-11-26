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    У Львові продовжили локдаун до 13 грудня

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    П&rsquo;ять закладів отримали попередження за порушення вимог щодо роботи в &laquo;червоній&raquo; зоні - У Львові продовжили локдаун до 13 грудня
    П’ять закладів отримали попередження за порушення вимог щодо роботи в «червоній» зоні
    Фото: glavcom.ua

    Ще два тижні у місті будуть діяти суворі карантинні обмеження

    У Львові продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в Facebook.

    «Завершили тільки засідання комісії ТЕБ і НС. Головні рішення: продовжені діючі карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих ковід знаходиться в міських медичних установах, Львів знаходиться в «червоній» зоні)», – написав він.

    При цьому заступник мера Львова додав, що деякі заклади міста отримали попередження за порушення карантинних обмежень. Зокрема:

    • спорткомплекс «Євроспорт»,
    • Eros show bar (площа Ринок, 11),
    • «Custom lounge bar» (Братів Рогатинців, 37),
    • «Pulse Lounge bar&Karaoke» (Братів Рогатинців, 18),
    • Кінотеатр «Multiplex» у ТРЦ Victoria Gardens.

    Нагадаємо, раніше жорсткі карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада.

    Раніше у Львові батьки вийшли на пікет проти дистанційного навчання.

    Як відомо, в Україні розширилася «жовта» зона карантину.

    За даними МОЗ, 42% дорослих українців отримали одне щеплення проти коронавірусу.

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    Теги: Львів ринок спорткомплекс коронавірус
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    У Львові продовжили локдаун до 13 грудня