У Львові продовжили локдаун до 13 грудня

П’ять закладів отримали попередження за порушення вимог щодо роботи в «червоній» зоні

Ще два тижні у місті будуть діяти суворі карантинні обмеження

У Львові продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в Facebook.

«Завершили тільки засідання комісії ТЕБ і НС. Головні рішення: продовжені діючі карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих ковід знаходиться в міських медичних установах, Львів знаходиться в «червоній» зоні)», – написав він.

При цьому заступник мера Львова додав, що деякі заклади міста отримали попередження за порушення карантинних обмежень. Зокрема:

спорткомплекс «Євроспорт»,

Eros show bar (площа Ринок, 11),

«Custom lounge bar» (Братів Рогатинців, 37),

«Pulse Lounge bar&Karaoke» (Братів Рогатинців, 18),

Кінотеатр «Multiplex» у ТРЦ Victoria Gardens.

Нагадаємо, раніше жорсткі карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада.

Раніше у Львові батьки вийшли на пікет проти дистанційного навчання.

Як відомо, в Україні розширилася «жовта» зона карантину.

За даними МОЗ, 42% дорослих українців отримали одне щеплення проти коронавірусу.

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