У Львові продовжили локдаун до 13 грудня
Ще два тижні у місті будуть діяти суворі карантинні обмеження
У Львові продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в Facebook.
«Завершили тільки засідання комісії ТЕБ і НС. Головні рішення: продовжені діючі карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих ковід знаходиться в міських медичних установах, Львів знаходиться в «червоній» зоні)», – написав він.
При цьому заступник мера Львова додав, що деякі заклади міста отримали попередження за порушення карантинних обмежень. Зокрема:
- спорткомплекс «Євроспорт»,
- Eros show bar (площа Ринок, 11),
- «Custom lounge bar» (Братів Рогатинців, 37),
- «Pulse Lounge bar&Karaoke» (Братів Рогатинців, 18),
- Кінотеатр «Multiplex» у ТРЦ Victoria Gardens.
Нагадаємо, раніше жорсткі карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада.
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