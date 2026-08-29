Київщина зазнала повторної атаки РФ: горять логістичні об'єкти (фото, відео)

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу після повторної атаки РФ на Київщину

Рятувальники працюють одразу на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі

Російські війська повторно атакували Київську область після нічного обстрілу. Внаслідок нового удару виникли пожежі на логістичних об’єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Від самого ранку рятувальники працюють на місцях російських ударів та ліквідовують їхні наслідки. Після нічної атаки російські війська завдали повторного удару по Київщині.

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Наслідки повторної російської атаки на Київщину ДСНС

Внаслідок нього загорілися логістичні об’єкти. Наразі надзвичайники задіяні одразу на кількох локаціях, де ліквідовують масштабні пожежі. Роботи тривають.

Нагадаємо, у селі Мила Бучанського району після російського удару по підприємству виникли масштабна пожежа та детонація. За останніми даними, загинули щонайменше 27 людей, ще 42 отримали травми, серед них – четверо дітей. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину. Серед загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який прибув на місце атаки, щоб допомогти людям.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський дрон влучив у склад, після чого почалася детонація, яка спричинила значні руйнування навколишньої інфраструктури. Зокрема, пошкоджено житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку й людей з інвалідністю.

Глава держави наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою, а відповідальні за такі рішення мають понести покарання. Нацполіція та СБУ розслідують можливе службове недбальство.