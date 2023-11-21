Загарбники вигадали новий метод примусової паспортизації на Луганщині – Генштаб

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях – депортація українців, зокрема дітей

Російські загарбники в Луганській області придумали новий спосіб, як змусити місцеве населення отримувати паспорти Російської Федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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«Російські окупанти продовжують примусову «паспортизацію» населення тимчасово окупованих територій Луганської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, так званий російський окупаційний «уряд» ухвалив рішення, що отримати компенсацію для придбання вугілля та дров на опалювальний період зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт.

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Це робиться з метою посилення морального тиску на українських мешканців Луганської області та примушення їх до отримання громадянства РФ.

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях – депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Триває 636-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.