«Укрзалізниця» запускає щоденний потяг з Одеси до Перемишля

Для поїздки пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19

Потяг Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно з 11 грудня

«Укрзалізниця» запускає новий потяг з Одеси до Польщі. Поїзд №36/35 Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно з 11 грудня, зазначається у повідомленні АТ «Укрзалізниця».

Потяг відправлятиметься з Одеси о 18:22, прибуваючи до кінцевої станції о 09:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

Квитки на потяг вже в продажу. Також до Перемишля ходитиме поїзд зі Львова. Для поїздки пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19 чи повного курсу вакцинації, або негативний результат ПЛР-тесту, або Covid -сертифікат про одужання у додатку «Дія».

Нагадаємо, на період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року АТ «Укрзалізниця» призначає курсування поїзда Інтерсіті+ «Лижний експрес» сполученням Київ-Славське.

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