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    «Укрзалізниця» запускає щоденний потяг з Одеси до Перемишля

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    Для поїздки пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19 - «Укрзалізниця» запускає щоденний потяг з Одеси до Перемишля
    Для поїздки пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19
    фото з відкритих джерел

    Потяг Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно з 11 грудня

    «Укрзалізниця» запускає новий потяг з Одеси до Польщі. Поїзд №36/35 Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно з 11 грудня, зазначається у повідомленні АТ «Укрзалізниця».

    Потяг відправлятиметься з Одеси о 18:22, прибуваючи до кінцевої станції о 09:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

    Квитки на потяг вже в продажу. Також до Перемишля ходитиме поїзд зі Львова. Для поїздки пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19 чи повного курсу вакцинації, або негативний результат ПЛР-тесту, або Covid -сертифікат про одужання у додатку «Дія».

    Нагадаємо, на період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року АТ «Укрзалізниця» призначає курсування поїзда Інтерсіті+ «Лижний експрес» сполученням Київ-Славське.

    Також «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля».

    Сьогодні «Укрзалізниця» обмежила транзитні перевезення вантажів.

    До слова, «Укрзалізниця» спростила для пасажирів покупку квитків.

    Також «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути.

    Варто нагадати, що «Укрзалізниця» запускає «потяг-черепаху» через Рівненську область.

    Теги: Польща Одеса Укрзалізниця потяг перевезення
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    «Укрзалізниця» запускає щоденний потяг з Одеси до Перемишля