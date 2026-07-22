Військовий у СЗЧ планував скоїти теракт у центрі Миколаєва

Зловмисник намагався встановити саморобну бомбу під авто іншого військового

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту в Миколаєві. За даними спецслужби, затриманий агент Росії готував убивство військовослужбовця Сил оборони за допомогою саморобного вибухового пристрою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Чоловіка затримали під час спроби закласти вибухівку під автомобіль українського військового. Завдання російських спецслужб виконував мобілізований із Баштанського району. Він потрапив у поле зору ворога після того, як самовільно залишив військову частину та почав шукати заробіток у Telegram-каналах.

Після інструктажу фігурант, за даними слідства, розвідав територію біля автомобіля потенційної цілі та повідомив куратору про готовність до теракту. Згодом він отримав координати схованки, забрав звідти саморобний вибуховий пристрій і спробував встановити його під машиною військового.

Саморобний вибуховий пристрій, вилучений у зловмисника фото: СБУ

У СБУ також заявили, що підозрюваний отримав завдання реєструвати для російської сторони супутникові термінали Starlink. Спочатку він нібито оформив один пристрій на себе та передав дані куратору.

Далі чоловік, за версією слідства, намагався залучити до реєстрації терміналів свою дружину та ще десятьох наркозалежних. Вони погодилися передати свої паспортні дані, щоб отримати гроші «на дозу». Правоохоронці вважають, що Росія планувала використовувати такі термінали для коригування ракетних, авіаційних, артилерійських і дронових ударів на південному фронті.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, за допомогою якого він підтримував зв'язок із куратором. Зареєстрований на нього термінал Starlink заблокували.

Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та закінченому замаху на вчинення терористичного акту. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ зірвала подвійний теракт у центрі Івано-Франківська. Російські куратори планували спочатку дистанційно підірвати саморобну бомбу на паркінгу житлового комплексу, а після прибуття правоохоронців, медиків і рятувальників – активувати другий вибуховий пристрій. Підготовкою теракту займався місцевий житель. Вибухівку він мав замаскувати під кухонні каструлі та начинити металевими болтами для більшого ураження.