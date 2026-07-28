Глава МЗС Польщі пояснив, що заважає Путіну завершити війну

Сікорський попередив, що Путін може вдатися до «чогось ризикованого»

Глава МЗС Польщі: Якби Путін реально оцінював ситуацію, він би пішов на угоду

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не погоджується на угоду щодо завершення війни, оскільки не має реалістичного уявлення про становище Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TVP World.

За словами Сікорського, російська економіка вже починає відчувати наслідки війни, а Кремлю дедалі важче підтримувати тезу про «спеціальну військову операцію».

«Російська економіка починає страждати. Росіяни більше не можуть удавати, ніби це якась зовнішня, спеціальна військова операція», – сказав він.

Очільник польського МЗС зазначив, що можливості Путіна виявилися меншими, ніж очікувалося, однак його наміри – ще небезпечнішими. «Він явно дезінформований. Він явно не має реалістичної картини свого становища та своїх перспектив. Бо інакше він пішов би на угоду», – наголосив Сікорський.

Водночас міністр застеріг, що через тиск і погіршення ситуації Путін може вдатися до небезпечних кроків. «Хвора людина зі зброєю – це все одно людина зі зброєю. Саме тому ми витрачаємо так багато грошей на оборону – щоб переконати Путіна, що будь-який конфлікт із Польщею коштуватиме йому ще дорожче, ніж його злочинна війна з Україною», – підкреслив глава МЗС Польщі.

Зауважимо, президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що Кремль готується воювати проти України щонайменше ще три роки. Військові витрати залишаться головним пріоритетом федерального бюджету РФ на 2027–2029 роки, а щоб їх профінансувати, влада урізатиме цивільні статті та нарощуватиме борг.

Як повідомлялось, російська влада, ймовірно, розпочала активну підготовку до оголошення чергової хвилі офіційної мобілізації та запровадження воєнного стану,

Нагадаємо, що в Росії раніше фікесувалися ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

До того, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.