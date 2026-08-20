Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму стався частковий блекаут

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Криму стався частковий блекаут
В окупованому Криму зникло світло
фото з відкритих джерел

Окупований півострів атакували безпілотники, після чого у багатьох містах повністю зникло світло

В окупованому Криму зафіксовано масштабне знеструмлення внаслідок атаки безпілотників. Як повідомляють місцеві мешканці, повне відключення електроенергії сталося в Керчі, Феодосії, Сімферополі та Севастополі, а також світло зникло в Саках. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

Перед знеструмленням у Феодосії було чути проліт трьох дронів, хаотичну стрілянину мобільних вогневих груп та три вибухи в районі електропідстанції «Кафа». Окрім цього, реактивний БпЛА зафіксували над Ленінським районом у напрямку Керчі.

Електропідстанція «Кафа» 220 кВ – це важлива високовольтна підстанція біля Феодосії в окупованому Криму. Вона є ключовим вузлом енергопостачання та розподілу електроенергії на півострові, зокрема для перерозподілу потужностей із північного на східний напрямок. 

У Саках, Сакському районі та Євпаторії також лунали вибухи й працювали вогневі групи, а в селі Берегове Бахчисарайського району мешканці повідомляють про приліт та яскравий спалах.

Як відомо, вночі 13 серпня тимчасово окупований Севастополь опинився без електропостачання внаслідок масованої атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури. 

За даними каналу «Кримський вітер», цілями дронів могла бути, зокрема, Балаклавська ТЕС.

Також у ніч на 12 серпня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою безпілотників. 

Серія вибухів лунала у різних куточках півострова, а в низці населених пунктів після влучань зникло електропостачання. Атака почалася ще увечері 11 серпня. Місцеві жителі фіксували рух дронів і гучні вибухи у Сакському районі, Керчі, Ялті, Євпаторії та Севастополі. Через загрозу окупаційна адміністрація перекрила рух автомобільного транспорту Кримським мостом.

Нагадаємо, оператори спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 на початку серпня провели операцію в тимчасово окупованому Криму.

Під час операції було уражено дві пускові установки російського ЗРК С-400 «Тріумф» та антену управління безпілотниками «Оріон».

Теги: відключення світла блекаут Сімферополь Севастополь вибух окуповані території Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу в селі Капітанівка, на Київщині
«Вишневого і Чернігова мало – на тобі ще раз!» Як Капітанівка оговтується після удару по виставці зброї Тема тижня
28 липня, 22:00
Підстанцію «Дарсан» безпілотники атакували вже вкотре за останній тиждень
Дрони атакували Крим: вибухи у Ялті, Феодосії й Алушті
22 липня, 02:41
Офіційно російська влада не повідомляє, хто міг бути ціллю вибуху
Вибух у ресторані Москви: зросла кількість загиблих
2 серпня, 14:47
Україна запровадила санкції проти причетних до незаконного вивезення зерна
Україна покарала причетних до вивезення зерна з окупованих територій
14 серпня, 20:18
Російське ТБ «не помітило» ударів по складах Wildberries у Краснодарі
Режим «невидимості» по-кремлівськи: росТБ приховало атаку на Wildberries
22 липня, 19:49
Після запуску двигуна стався вибух
Вибух автомобіля в Одесі. Поліція повідомила перші подробиці
28 липня, 10:43
Керченський міст українські Сили оборони атакували ще у 2023 році
Глава Меджлісу назвав подію, яка змусить росіян тікати з Криму
5 серпня, 17:36
Жінку через сильне задимлення евакуювали спільно з поліцейськими
У Львові вибух акумулятора заблокував людей у квартирах
15 серпня, 16:59
У межах ініціативи «Листи до вільного Криму» український скелетоніст Владислав Гераскевич прочитав лист Богдана Зізи
Гераскевич зворушливо прочитав лист політв'язня з Євпаторії (відео)
12 серпня, 12:20

Події в Україні

В окупованому Криму стався частковий блекаут
В окупованому Криму стався частковий блекаут
Українська Fire Point будує в Данії завод із виробництва ракетного палива
Українська Fire Point будує в Данії завод із виробництва ракетного палива
Прокопенко: У сьогоднішньому обміні немає жодного азовця
Прокопенко: У сьогоднішньому обміні немає жодного азовця
189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026
189 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 серпня 2026
Очільник МВС назвав імена поліцейських, яких убила Росія в Житомирі
Очільник МВС назвав імена поліцейських, яких убила Росія в Житомирі
Sense Bank зробив заяву після слідчих дій правоохоронців
Sense Bank зробив заяву після слідчих дій правоохоронців

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
80K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
74K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вчора, 20:55
Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Вчора, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
18 серпня, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
18 серпня, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
18 серпня, 17:42

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua