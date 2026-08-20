В окупованому Криму стався частковий блекаут

Окупований півострів атакували безпілотники, після чого у багатьох містах повністю зникло світло

В окупованому Криму зафіксовано масштабне знеструмлення внаслідок атаки безпілотників. Як повідомляють місцеві мешканці, повне відключення електроенергії сталося в Керчі, Феодосії, Сімферополі та Севастополі, а також світло зникло в Саках. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

Перед знеструмленням у Феодосії було чути проліт трьох дронів, хаотичну стрілянину мобільних вогневих груп та три вибухи в районі електропідстанції «Кафа». Окрім цього, реактивний БпЛА зафіксували над Ленінським районом у напрямку Керчі.

Електропідстанція «Кафа» 220 кВ – це важлива високовольтна підстанція біля Феодосії в окупованому Криму. Вона є ключовим вузлом енергопостачання та розподілу електроенергії на півострові, зокрема для перерозподілу потужностей із північного на східний напрямок.

У Саках, Сакському районі та Євпаторії також лунали вибухи й працювали вогневі групи, а в селі Берегове Бахчисарайського району мешканці повідомляють про приліт та яскравий спалах.

Як відомо, вночі 13 серпня тимчасово окупований Севастополь опинився без електропостачання внаслідок масованої атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури.

За даними каналу «Кримський вітер», цілями дронів могла бути, зокрема, Балаклавська ТЕС.

Також у ніч на 12 серпня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою безпілотників.

Серія вибухів лунала у різних куточках півострова, а в низці населених пунктів після влучань зникло електропостачання. Атака почалася ще увечері 11 серпня. Місцеві жителі фіксували рух дронів і гучні вибухи у Сакському районі, Керчі, Ялті, Євпаторії та Севастополі. Через загрозу окупаційна адміністрація перекрила рух автомобільного транспорту Кримським мостом.

Нагадаємо, оператори спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 на початку серпня провели операцію в тимчасово окупованому Криму.

Під час операції було уражено дві пускові установки російського ЗРК С-400 «Тріумф» та антену управління безпілотниками «Оріон».