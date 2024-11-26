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Росіяни вдарили по зупинці транспорту в Новій Каховці, є загиблі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни вдарили по зупинці транспорту в Новій Каховці, є загиблі
Внаслідок удару окупантів по зупинці громадського транспорту, у Новій Каховці пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди
фото: Херсонська обласна прокуратура

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни

Російська армія обстріляла Нову Каховку на тимчасово окупованій частині Херсонської області, ударила по зупинці громадського транспорту, є поранені й загиблі. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року війська РФ здійснили обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області. На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди», – йдеться в повідомленні облпрокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення.

Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми. Внаслідок атаки росіян дві людини загинули. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Після російської атаки пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, приватні авто тощо. Надзвичайники вже локалізували осередки горіння.

Як повідомлялося, цієї ночі Російська Федерація випустила по Україні 188 ударних дронів. Це рекордна кількість безпілотників, яку запускав ворог. За словами президент, близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені.

Також російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Згодом стало відомо, що у Тернопільській області локалізували пожежу на енергооб’єкті, який був пошкоджений унаслідок атаки дронів, гасіння триває.

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Теги: Херсонщина обстріл ракетна атака

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