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Запас води у Дністровському водосховищі впав до історичного мінімуму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Запас води у Дністровському водосховищі впав до історичного мінімуму
Води у Дністровському водосховищі стало рекордно мало
фото: uhe.gov.ua

Природний приплив води скоротився приблизно до 20% від серпневої норми, тому пріоритетом стало збереження наявного ресурсу

Рівень води у Дністровському водосховищі станом на 20 серпня став найнижчим для цієї календарної дати за всю історію спостережень. Водночас природний приплив продовжує скорочуватися та становить близько 20% від норми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідроенерго».

За даними Укргідрометцентру, загальний приплив до Дністровського водосховища знизився приблизно до 20% від норми. Для серпня нормальним показником є 256 кубометрів води на секунду.

Одночасно зі скороченням природного припливу зменшується і запас води у водосховищі. Від початку серпня його рівень опустився на 76 см.

«Одночасно зменшується запас води у Дністровському водосховищі. Від початку серпня його рівень знизився на 76 см і станом на 20 серпня становить 112,34 м за Балтійською системою висот. Для цієї календарної дати це найнижчий показник за всю історію спостережень», – зазначають в «Укргідроенерго».

Через критичне маловоддя головним завданням стало збереження наявних запасів води та їхній максимально виважений розподіл.

Під час визначення режиму роботи гідровузла необхідно одночасно враховувати потреби генерації електроенергії, забезпечення роботи водозаборів, громад та підтримання необхідного режиму річки нижче за течією.

В «Укргідроенерго» наголосили, що виробництво електроенергії за таких обставин залежить від встановленого режиму використання водних ресурсів.

«Саме тому режим роботи гідровузла формується з урахуванням водогосподарської ситуації в усьому басейні. Генерація електроенергії в цих умовах підпорядковується встановленому режиму використання водного ресурсу, а не навпаки», – повідомили в компанії.

В «Укргідроенерго» також зауважили, що за тривалого збереження низького природного припливу дедалі більшого значення набуватиме ощадливе використання вже накопиченої у водосховищі води.

Компанія продовжує працювати відповідно до встановлених режимів та відстежувати гідрологічну ситуацію. Подальші рішення залежатимуть насамперед від фактичного припливу води до Дністровського водосховища.

Нагадаємо, 11 серпня Україна та Молдова досягли домовленості встановити скид води з Дністровського комплексного гідровузла на рівні 75 кубометрів на секунду.

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Теги: спека річка Україна

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