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Чоловіку, який вбив лікарку під час проходження ВЛК, повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чоловіку, який вбив лікарку під час проходження ВЛК, повідомлено про підозру
За вчинений злочин нападнику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення
фото: Національна поліція України

Чоловік наніс лікарці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки

Чоловіку який завдав лікарці ВЛК сімнадцять ударів ножем, повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Злочин було скоєно 29 липня, під час проходження 31-річним киянином військово-лікарської комісії в Подільському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції Києва та пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до поліції Києва вчора близько 15:00. Під час перебування в одному з кабінетів медичного закладу чоловік завдав лікарці-хірургу ножових поранень у грудну клітину та руки.  За даними прокуратури, жінці було завдано сімнадцять ударів ножем. 

Чоловіка доставили до позаштатної постійної  військово-лікарської комісії №1 Подільського районного у м. Києві ТЦК та СП для проходження медичного огляду.

«Фактично однією з останніх його мала оглянути 55-річна лікар-хірург. Зі слів підозрюваного, він хотів, щоб його оглянули ретельно, скаржився на зубний біль та просив відпустити на кілька днів. Після того, як чоловік зрозумів, що його визнають придатним до служби, він наніс лікарці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки. Ніж чоловік мав з собою у сумці. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці», – повідомили в прокуратурі.

Киянина затримали, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку. За вчинений злочин чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Крім того в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3. ст. 367 КК України, встановлюється яким чином чоловік пройшов у приміщення ВЛК з ножем.

Нагадаємо, 29 липня у Києві під час проходження військово-лікарської комісії сталася смертельна трагедія. Чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування через порушення правил військового обліку, завдав ножових поранень лікарці. Від отриманих травм жінка померла. 

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Теги: Київ лікар вбивство розслідування поліція злочин

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