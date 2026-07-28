Силовики закликали Кремль запровадити воєнний стан

Після виборів до Держдуми Росія може отримати ще жорсткіші обмеження для населення, якщо Кремль погодиться на пропозиції силового блоку

Російська влада розглядає можливість офіційного запровадження воєнного стану або окремих передбачених ним обмежень після виборів до Державної думи РФ. Відповідний сценарій обговорюють представники федеральних і регіональних органів влади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Обговорення можливого запровадження воєнного стану

За даними видання, інформацію про такі обговорення підтвердили кілька джерел у федеральних та регіональних органах влади Росії, а також співрозмовник у керівництві однієї з опозиційних фракцій Держдуми.

Відповідно до російського законодавства, для запровадження воєнного стану достатньо указу президента РФ. У документі мають бути визначені дата і час, із яких почнуть діяти відповідні обмеження.

Офіційне запровадження воєнного стану дозволить російській владі суттєво посилити контроль над політичним і суспільним життям країни. Зокрема, може бути призупинена діяльність політичних партій та громадських організацій, заборонені масові заходи й скасовані вибори.

Крім того, такий режим передбачає посилення цензури, запровадження комендантської години та обмеження пересування громадян. Влада також отримає можливість залучати цивільне населення та його майно до виконання робіт, пов’язаних з оборонними потребами.

Що може стати підставою для такого рішення

Двоє політтехнологів, які співпрацюють із Кремлем, розповіли виданню, що відповідний сценарій підтримують окремі представники силових структур. За їхніми словами, силовики вже тривалий час закликають російське керівництво відмовитися від спроб зберігати для населення видимість мирного життя та перевести всю країну на воєнні засади.

«Трігером може послужити провал на фронті або в роботі людей у війська», – припустив один із політтехнологів.

Співрозмовник у керівництві однієї з думських фракцій заявив, що ситуація в Росії нібито стає дедалі серйознішою, тому владі може бути складно втримати її без запровадження крайніх заходів.

Водночас джерело не виключило, що російський диктатор Володимир Путін зрештою не підпише відповідний указ. Офіційне запровадження воєнного стану зруйнувало б чинну модель, за якої Кремль намагається максимально дистанціювати більшість росіян від безпосередньої участі у війні.

Які обмеження вже діють у Росії

Частина обмежень, передбачених режимом воєнного стану, у Росії фактично вже діє. Зокрема, йдеться про військову цензуру та переслідування за поширення інформації, яка суперечить офіційним повідомленням російського Міністерства оборони.

Публікація таких відомостей може загрожувати працівникам медіа кримінальним переслідуванням, а самим засобам масової інформації – втратою ліцензій.

Наразі Росія формально запровадила воєнний стан на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін удруге від початку літа підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Російська армія має зрости ще на 25 тис. військовослужбовців.

Згідно з документом, загальна штатна чисельність російських Збройних сил становитиме 2 426 130 осіб, серед яких 1 535 000 військовослужбовців. У російському Міністерстві оборони пояснили це рішення створенням військово-будівельних підрозділів.