Росіяни вгатили по історичній садибі Запорізького краю (фото)

Садиба належала представникові українського козацько-старшинського роду

У селі Біленькому Запорізького району внаслідок російських обстрілів зруйновано садибу Миклашевських, яка є архітектурною та історичною пам’яткою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на представницю пресслужби національного заповідника «Хортиця» Ганну Головко.

«Садиба Михайла Миклашевського – представника старовинного українського козацько-старшинського роду – була не просто архітектурною та історичною пам’яткою. Це була єдина настільки добре збережена садиба Запорізького краю. Вона пережила численні історичні потрясіння за понад півтора століття свого існування та неодноразово зазнавала пошкоджень уже під час повномасштабної російсько-української війни. Сьогодні ми, ймовірно, втратили її назавжди», – написала Ганна Головко у фейсбуці.

За її словами, будівля була зведена у 1853-1916 роках. У ній зберігалися старовинний дерев’яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди та інші унікальні елементи інтер’єру.

Крім того, у приміщенні розміщувався навчальний заклад.

Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби завдали 899 ударів по території Запорізької області. Внаслідок масованих атак загинули троє людей, ще десятеро отримали поранення. Під вогнем окупантів опинилися 42 населені пункти регіону. Найбільше постраждали Запоріжжя, а також громади Запорізького та Пологівського районів.

Як відомо, 21 червня російська терористична армія атакувала БпЛА автозаправку у Запоріжжі. За попередніми даними, одна людина дістала поранень.

Нагадаємо, 20 червня російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами. Попередньо, росіяни завдали дев’ятьох ударів. «В обласному центрі лунають вибухи. Дим, який бачать запоріжці – наслідки ворожої атаки», – написав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

До слова, 19 червня у Запоріжжі унаслідок обстрілу РФ травмовані 10 людей, серед них – співробітник поліції.