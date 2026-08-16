У Криму уражено ракетний комлекс, з якого РФ запускає «Онікси» та «Циркони»

Українські захисники вдарили по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон»

У ніч на 16 серпня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по позиціях російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Українські військові уразили стартові позиції та місце дислокації комплексу. За даними ВМС, внаслідок атаки російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі. Остаточні наслідки удару наразі уточнюються.

🇺🇦⚓️ВМС ЗС України завдали удару по позиціях російського БРК «Бастіон»



У ніч на 16 серпня сили і засоби ВМС ЗС України нанесли ураження по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму.



У результаті удару… pic.twitter.com/nYEefU9QgR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У ВМС наголосили, що береговий ракетний комплекс «Бастіон» є дефіцитним і дороговартісним озброєнням російських військ. Окупанти використовують ці комплекси для ударів по південних та інших регіонах України надзвуковими ракетами «Онікс» і гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Цієї ж ночі Росія застосувала «Онікси» під час комбінованої атаки на Україну. Крім них, ворог запускав балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400/KN-23 та керовані авіаційні Х-59/69. Балістичні ракети летіли з Курської, Брянської та Воронезької областей РФ, а Х-59/69 – із повітряного простору тимчасово окупованої частини Херсонщини та Білгородської області РФ.

Нагадаємо, 12 серпня Сили оборони України уразили диспетчерську вежу на військовому аеродромі «Саки» поблизу Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму. Під удар також потрапив об'єкт, який російські війська використовували для управління безпілотниками.