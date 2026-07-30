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Правоохоронці прийшли з обшуками до понад 100 ТЦК по всій Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Правоохоронці прийшли з обшуками до понад 100 ТЦК по всій Україні
Заходи відбуваються практично в усіх регіонах країни
фото: Державне бюро розслідувань (ілюстративне)

Триває операція «Чесний призов»

Сьогодні, 30 липня, Державне бюро розслідування проводить масштабні перевірки в ТЦК та СП обласного та районного рівнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Триває операція «Чесний призов», яку ДБР проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ. Мета операції – мінімізація протиправних явищ у ТЦК та СП, у тому числі, що стосується порушення прав людини та зловживання посадовців службовим становищем. Зазначається, що обшуки відбуваються у понад 100 ТЦК по всій Україні.

На запитання «Главкома» про те, чи співпала ця операція зі зміною головнокомандувача ЗСУ Олександра Драпатого та керівника Генерального штабу Ігоря Скибюка, чи її планували заздалегідь, правоохоронці відповіли: «Виявлення та розслідування правопорушень – це щоденна, системна робота ДБР. Такі масштабні операції не готуються за один день – їм передує тривала робота слідчих і оперативних підрозділів. Тому ми б не пов’язували очищення системи з жодними кадровими рішеннями. Правоохоронці працюють тоді, коли для цього є достатньо доказів і процесуальні підстави».

До слова, Дмитро Лубінець заявив, що військовозобов’язані нібито платять працівникам територіальних центрів комплектування тисячі доларів, аби уникнути доставлення до військкомату.

Напередодні на сайті Кабміну зареєстрували петицію із закликом скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%. Автор ініціативи пропонує провести аудит роботи центрів, перевести частину військовослужбовців до підрозділів ЗСУ, а надлишковий транспорт передати на фронт. Також у документі йдеться про відеофіксацію спілкування працівників ТЦК із громадянами, регулярні ротації та персональну відповідальність за перевищення повноважень.

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Теги: обшук ДБР ТЦК

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