Бунт проти ТЦК у Львові: натовп перекинув бус через затримання 20-річного хлопця

Звичайний вечір на проспекті Червоної Калини перетворився на масштабні заворушення

Ввечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, у соціальних мережах поширилися відео, на яких видно скупчення людей навколо службового автомобіля, а також пошкодження транспортного засобу. За інформацією, яку поширюють очевидці та львівські Telegram-канали, конфлікт стався на проспекті Червоної Калини у Сихівському районі.

За повідомленнями очевидців, підставою для інциденту стало затримання військовослужбовцями ТЦК двох молодих людей (зокрема, згадується 20-річний юнак) з метою мобілізації. Одного з затриманих представники військкомату встигли відвезти до районного відділення ТЦК, тоді як інший залишався на місці події всередині службового автомобіля.

Дії військових викликали обурення перехожих та жителів мікрорайону, внаслідок чого на проспекті Червоної Калини швидко зібрався натовп із кількох сотень людей.

На оприлюднених відео видно, як частина учасників конфлікту скандувала гасла, а службовий автомобіль отримав механічні пошкодження. У різних повідомленнях стверджується, що транспортному засобу прокололи шини, пошкодили бампер, а згодом автомобіль перекинули.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з'ясовує всі обставини інциденту.

«По ситуації на Сихові зараз з'ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог», – написав він.

Станом на час публікації Львівський обласний ТЦК та СП, Національна поліція та інші правоохоронні органи не оприлюднили офіційних повідомлень щодо обставин події, кількості учасників конфлікту або можливих затримань.

Інформація про інцидент продовжує уточнюватися. Редакція стежитиме за появою офіційних коментарів та повідомлень компетентних органів.

До слова, українська співачка Камалія звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом перевірити роботу ТЦК після того, як, за її словами, її двоюрідного брата вдруге доставили до територіального центру комплектування попри встановлену інвалідність. Артистка також наголосила, що її родина зазнала значних втрат під час війни: один брат загинув на фронті, інший вважається зниклим безвісти, а ще один нині служить у лавах ЗСУ.

