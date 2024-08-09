Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У трьох селах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У трьох селах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей
У трьох селах Покровського району пройде примусова евакуація дітей
фото ілюстративне

Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб

На Донеччині пройде про примусова евакуація дітей із трьох населених пунктів через безпекову ситуацію в регіоні. Про це повідомила пресслужба  Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району Донецької області.

Зазначається, що евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт.

У Мінреінтеграції зауважили, що евакуація здійснюється безкоштовно. 

Раніше повідомлялося, що у 12 населених пунктах Донецької області планують провести примусову евакуацію сімей з дітьми. 

Раінше в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади. 

Читайте також: Донеччина на лінії вогню. Інтерв’ю з головою ОВА про зуби дракона, ждунів і… скандальні клумби
Теги: евакуація Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» спростував брехню росіян про захоплення села на Донеччмні
Сили оборони спростували захоплення росіянами Яснобродівки на Донеччині
10 липня, 12:56
Ворог просунувся біля Воздвиженки
Окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини
12 липня, 01:34
Після обстрілу росіян будівля відновленню не підлягає
Окупанти вдарили по адмінбудівлі «Укрзалізниці» у Лимані
17 липня, 21:41
Російський літак намагався обстрілювати позиції українських захисників
Сили оборони знищили російський Су-25
19 липня, 15:00
За даними розвідників, ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями
Британська розвідка повідомила про подальші плани окупантів на Донеччині
30 липня, 12:26
Окупанти продовжують просуватися на Покровському напрямку завдяки нестачі української живої сили
Аналітики назвали причини просування росіян на Донеччині
2 серпня, 07:17
Евакуація людей з прикордоння Сумської області
Оголошено евакуацію із п'яти громад Сумського району
7 серпня, 18:12
Такий вигляд має Торецьк, що на Донеччині
Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини
Вчора, 20:26
На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби
РФ вдарила по супермаркету та «Новій пошті» в Костянтинівці: є загиблі, багато поранених
Сьогодні, 13:58

Події в Україні

Уряд готує енергетичний проєкт на півночі України
Уряд готує енергетичний проєкт на півночі України
Росія збільшила кількість хімічних атак проти ЗСУ на фронті
Росія збільшила кількість хімічних атак проти ЗСУ на фронті
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару
Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару
У трьох селах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей
У трьох селах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей
Скільки мирних жителів Донеччини убила Росія. Голова ОВА назвав страшну цифру
Скільки мирних жителів Донеччини убила Росія. Голова ОВА назвав страшну цифру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
«Ніби на чужинському острові з дикунами». Відома мовознавиця про враження від Одеси
9813
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8324
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3445
Німецького депутата оштрафували за вирощування цибулі в Білорусії
2936
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
2839
Чи вдасться ЗСУ захопити Курську АЕС? Прогноз від The Economist

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Вчора, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Вчора, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Вчора, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Вчора, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
7 серпня, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
7 серпня, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua