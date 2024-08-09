У трьох селах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей

Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб

На Донеччині пройде про примусова евакуація дітей із трьох населених пунктів через безпекову ситуацію в регіоні. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району Донецької області.

Зазначається, що евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт.

У Мінреінтеграції зауважили, що евакуація здійснюється безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що у 12 населених пунктах Донецької області планують провести примусову евакуацію сімей з дітьми.

Раінше в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.