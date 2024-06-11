Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
Стрілка розшукують правоохоронці
фото ілюстративне

Посадовець від отриманих поранень помер у лікарні

Сьогодні вранці, 11 червня, у Запоріжжі чоловіка стріляв у місцевого посадовця, який від отриманих поранень помер у лікарні. За фактом події відкрито кримінальне провадження, стрілка розшукують, повідомив у вівторок департамент комунікації Національної поліції України.

«Вранці у середмісті обласного центру було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер у лікарні. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи», – повідомили у поліції.
Деталі

Повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка поліція отримала 11 червня о 07:55.

«Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги«, – вказали у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

Як повідомили «РБК-Україна» джерела у правоохоронних органах, йдеться про про Максима Денщіка. ЗМІ пишуть, що він донедавна обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, але в травні був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування.

Нагадаємо, на прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо був здійснений замах. Він стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує.

Теги: Запоріжжя стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Федоров: «Роботи зі зведення фортифікаційних споруд, які мали виконати за два місяці, ми виконали і переходимо до наступних»
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо Інтерв’ю
30 травня, 06:00
На Запоріжжі зводиться декілька ліній оборони – близько до фронту будують військові
Зведення фортифікацій на Запоріжжі. Глава області закликає не створювати галас, бо корупції нема
30 травня, 15:21
На початок весни 2024 року на Запоріжжі було зареєстровано понад 230 тис. переселенців
Житло для незахищених переселенців. Глава Запорізької ОВА дав обіцянку
1 червня, 11:00
Запорізьку область залишили багато компаній, які сплачували сотні мільйонів гривень податків
Глава Запорізької області розказав про проблему, яка виникла у місцевого бізнесу з іноземними банками
2 червня, 10:00
Зеленський подякував військовим, які тримають фронт
Зеленський: окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну
19 травня, 19:48
Прем'єр-міністр залишається під наглядом лікарів
Коли одужає Роберт Фіцо? Лікарі зробили прогноз
28 травня, 08:53
Росіяни перекидають техніку з Воронезької області на Бердянськ (відео)
Росіяни перекидають техніку з Воронезької області на Бердянськ (відео)
27 травня, 09:29
Фермери працюють неподалік лінії фронту, у Гуляйполі та Оріхові
Глава Запорізької ОВА розказав, скільки сільгоспземель втрачено через окупацію
4 червня, 08:54
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
1 червня, 03:09

Події в Україні

У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 – Генштаб
Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 – Генштаб
Готував ракетний удар по «Мотор Січі». СБУ затримала на гарячому «крота» ФСБ
Готував ракетний удар по «Мотор Січі». СБУ затримала на гарячому «крота» ФСБ
Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)
Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)
Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото)
Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото)
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
19K
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
18K
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
16K
Суд визнав шестиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у шахрайстві
16K
Керівник архіву СБУ розказав, яка подія зупинила співпрацю з росіянами за часів Незалежності
11K
За попередній місяць Україна мобілізувала рекордну кількість людей – нардеп

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Вчора, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua