У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника

Посадовець від отриманих поранень помер у лікарні

Сьогодні вранці, 11 червня, у Запоріжжі чоловіка стріляв у місцевого посадовця, який від отриманих поранень помер у лікарні. За фактом події відкрито кримінальне провадження, стрілка розшукують, повідомив у вівторок департамент комунікації Національної поліції України.

«Вранці у середмісті обласного центру було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер у лікарні. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи», – повідомили у поліції.

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Повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка поліція отримала 11 червня о 07:55.

«Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги«, – вказали у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

Як повідомили «РБК-Україна» джерела у правоохоронних органах, йдеться про про Максима Денщіка. ЗМІ пишуть, що він донедавна обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, але в травні був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування.

Нагадаємо, на прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо був здійснений замах. Він стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує.