У Житомирі на місці удару РФ тривають аварійно-відновлювальні роботи

«Рятувальники працюють безперервно, щоб якнайшвидше усунути наслідки ворожого удару та убезпечити територію»

У Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Уночі рятувальники демонтували аварійні елементи карниза фасадної частини будівлі та пошкоджені балки перекриття.

Також надзвичайники розібрали та вивезли 110 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій.

«Роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз. Рятувальники працюють безперервно, щоб якнайшвидше усунути наслідки ворожого удару та убезпечити територію», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, 19 серпня російські війська завдали подвійного удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Більшість людей після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в укриття. Однак є загиблі правоохоронці.

Уранці 20 серпня російські війська повторно атакували Житомирщину. Під удар потрапив об'єкт, де будують логістичні склади. Унаслідок удару постраждав цивільний.