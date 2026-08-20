Росія атакувала логістичні склади поблизу Житомира

Ворог другий день поспіль завдає ударів по цивільних об'єктах Житомирщини

Уранці 20 серпня російські війська атакували об'єкт, де будують логістичні склади поблизу Житомира. Унаслідок удару постраждав цивільний. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.

За його словами, удар стався близько 10:00. Постраждалим виявився будівельник, який під час повітряної тривоги не перебував в укритті. «Під удар потрапило будівництво логістичних складів поблизу Житомира. Унаслідок обстрілу постраждала одна цивільна людина – будівельник, який не пішов в укриття», – розповів Бунечко.

Очільник ОВА заявив, що російські війська почали атакувати Житомир та область реактивними безпілотниками. За його словами, йдеться про ракети «Бандероль», які становлять значну загрозу для цивільного населення.

Бунечко також звернув увагу, що Росія другий день поспіль завдає ударів по цивільних об'єктах регіону. Він закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Нагадаємо, напередодні Росія завдала подвійного удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Більшість людей після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в укриття.

Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 53 постраждали. Серед загиблих – правоохоронці, 32-річний Артем Зубчук та 39-річна Юлія Євдокимова. Роботи з ліквідації наслідків удару тривали всю ніч та ускладнювалися повторними повітряними тривогами.