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У Севастополі почалися перебої зі світлом після атаки БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Севастополі почалися перебої зі світлом після атаки БпЛА
Окупанти заявили, що відключення світла є вимушеним заходом
фото з відкритих джерел

Супутникові знімки зафіксували пожежу на Таврійські ТЕС, що у Сімферополі

У Севастополі введено режим тимчасового обмеження електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва.

«Цей захід є вимушеним. Він необхідний для усунення перевантаження електричних мереж за межами нашого регіону, щоб не допустити аварії в усій енергосистемі. Важливий момент щодо графіка: Оскільки рішення про відключення ухвалив системний оператор, точного погодинного графіка за адресами на даний момент немає», – сказав окупант.

Зауважимо, що супутникові знімки зафіксували пожежу на Таврійські ТЕС, що у Сімферополі.

Нагадаємо, у ніч проти 25 червня окупований Крим знову накрила хвиля вибухів – від Сакського й Бахчисарайського районів до Керченського напрямку. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в Сімферополі, Ялті та Євпаторії, через що в містах на деякий час зникало світло.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів. Зокрема скорочується кількість поїздів «Таврія», що курсують до РФ з тимчасово окупованого Криму.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: війна енергетика відключення світла Крим Севастополь

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