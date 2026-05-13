Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по будинку в Івано-Франківську: названо кількість постраждалих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Удар по будинку в Івано-Франківську: названо кількість постраждалих
Унаслідок удару поранення отримали четверо людей
фото: ДСНС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Через атаку спалахнула пожежа у девʼятиповерховій житловій будівлі

Сьогодні, 13 травня, близько 16:40 російські війська завдали удару безпілотником по житловому будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську. Внаслідок влучання виникла пожежа у квартирах на рівні пʼятого і шостого поверхів дев’ятиповерхівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За попередньою інформацією, поранення дістали четверо мешканців. Троє із них в момент атаки проходили повз будинок.

Удар по будинку в Івано-Франківську: названо кількість постраждалих фото 1
Окупанти вдарили по девʼятиповерхівці
Окупанти вдарили по девʼятиповерхівці
фото: ДСНС

«Серед них – 57-річний франківець, 47-річний мешканець Тисмениці та 22-річна жителька обласного центру. У всіх легкі тілесні ушкодження, а в одного із чоловіків – осколкове поранення плеча. Також серед постраждалих мешканка будинку, яку евакуювали із квартири. Всі четверо госпіталізовані у Міську клінічну лікарню», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Івано-Франківськ ударними безпілотниками. Окупанти влучили в житловий будинок.

Як відомо, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів.

Читайте також:

Теги: прокуратура обстріл Івано-Франківськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після короткого затишшя Росія могла отримати ресурс для нових атак
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї
17 квiтня, 10:08
Окупаційні війська обстріляли пів сотні населених пунктів на Запоріжжі
Понад 800 ударів за добу. Росіяни обстріляли Запорізьку область
23 квiтня, 07:13
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
28 квiтня, 14:25
РФ атакувала Дніпропетровщину, Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію. Головне за 30 квітня 2026
РФ атакувала Дніпропетровщину, Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію. Головне за 30 квітня 2026
30 квiтня, 21:35
1 травня 2026 року Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників
Удар по Тернополю: десяток постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
1 травня, 16:14
Окупанти атакували Харків
Уламок «шахеда» влетів у квартиру харків’янина (фото)
2 травня, 04:24
Наслідки ворожого обстрілу на Київщині у ніч на 5 травня 2026 року
Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок: наслідки ударів по Київщині 5 травня
5 травня, 08:19
Рятувальники ліквідували пожежу
Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві
9 травня, 09:56
У громадах зафіксовано понівечену інфраструктуру
На Дніпропетровщині через атаку російських дронів поранено трирічну дівчинку
10 травня, 08:31

Події в Україні

Масована атака на Україну, візит Трампа до Китаю. Головне за 13 травня 2026
Масована атака на Україну, візит Трампа до Китаю. Головне за 13 травня 2026
Удар по будинку в Івано-Франківську: названо кількість постраждалих
Удар по будинку в Івано-Франківську: названо кількість постраждалих
Росія атакувала об’єкти «Нафтогазу» у Харківській та Житомирській областях
Росія атакувала об’єкти «Нафтогазу» у Харківській та Житомирській областях
На Гуляйпільському напрямку окупанти вчинили наругу над тілами полеглих захисників
На Гуляйпільському напрямку окупанти вчинили наругу над тілами полеглих захисників
Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі
Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі
Чи вимикатимуть світло 14 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 14 травня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Сьогодні, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Сьогодні, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua