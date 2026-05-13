Удар по будинку в Івано-Франківську: названо кількість постраждалих

Через атаку спалахнула пожежа у девʼятиповерховій житловій будівлі

Сьогодні, 13 травня, близько 16:40 російські війська завдали удару безпілотником по житловому будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську. Внаслідок влучання виникла пожежа у квартирах на рівні пʼятого і шостого поверхів дев’ятиповерхівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За попередньою інформацією, поранення дістали четверо мешканців. Троє із них в момент атаки проходили повз будинок.

Окупанти вдарили по девʼятиповерхівці фото: ДСНС

«Серед них – 57-річний франківець, 47-річний мешканець Тисмениці та 22-річна жителька обласного центру. У всіх легкі тілесні ушкодження, а в одного із чоловіків – осколкове поранення плеча. Також серед постраждалих мешканка будинку, яку евакуювали із квартири. Всі четверо госпіталізовані у Міську клінічну лікарню», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Івано-Франківськ ударними безпілотниками. Окупанти влучили в житловий будинок.

Як відомо, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів.