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Удар по Миколаєву: міністр Клименко повідомив нові деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удар по Миколаєву: міністр Клименко повідомив нові деталі (фото)
Потерпілим рятувальники надають усю необхідну допомогу
фото: пресслужба ДСНС

Наразі рятувальники та поліцейські обстежують місце події

Російські загарбники атакували Миколаїв ракетою, яка влучила у дитячий майданчик. Унаслідок атаки загинули чоловік, жінка і дитина. Щонайменше п'ять осіб поранено. Також пошкоджено три будинки та дитсадок, розгорнуто штаб допомоги. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Удар по Миколаєву: міністр Клименко повідомив нові деталі (фото) фото 1

«Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За даними на цю мить, загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше п'ятеро жителів дістали поранення», – розповів Клименко. 

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За словами міністра, наразі рятувальники та поліцейські обстежують місце події – окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надають усю необхідну допомогу.

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«Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно», –  підсумував Клименко. 

Як повідомлялося, сьогодні, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Зокрема, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві кількість жертв у результаті удару РФ зросла до трьох, серед них – дитина. «Вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина», – повідомив міський голова.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено житловий сектор.

Читайте також: Влучили у дитячий майданчик: Зеленський показав наслідки обстрілу Миколаєва (фото) 
Теги: Миколаїв Ігор Клименко

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