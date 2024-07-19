Удар по Миколаєву: міністр Клименко повідомив нові деталі (фото)

Наразі рятувальники та поліцейські обстежують місце події

Російські загарбники атакували Миколаїв ракетою, яка влучила у дитячий майданчик. Унаслідок атаки загинули чоловік, жінка і дитина. Щонайменше п'ять осіб поранено. Також пошкоджено три будинки та дитсадок, розгорнуто штаб допомоги. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За даними на цю мить, загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше п'ятеро жителів дістали поранення», – розповів Клименко.

За словами міністра, наразі рятувальники та поліцейські обстежують місце події – окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надають усю необхідну допомогу.

«Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно», – підсумував Клименко.

Як повідомлялося, сьогодні, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Зокрема, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві кількість жертв у результаті удару РФ зросла до трьох, серед них – дитина. «Вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина», – повідомив міський голова.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено житловий сектор.