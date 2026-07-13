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Удар по Запоріжжю перетворив житловий будинок на вогняну пастку (фото)

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Удар по Запоріжжю перетворив житловий будинок на вогняну пастку (фото)
У Запоріжжі ворожі дрони поцілили в багатоповерхівку
фото: Запорізька ОВА

Російські безпілотники поцілили у спальний квартал обласного центру

Російські війська ввечері 12 липня здійснили атаку ударними безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, а в одному з них спалахнула масштабна пожежа та отримали поранення мирні жителі. «Главком» з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова повідомляє про наслідки атаки.

Повітряну тривогу в Запоріжжі та області оголосили о 21:54 через загрозу з боку російських військ. Подальший наступний розвиток подій відбувався в кілька етапів:

  • 21:56 – зафіксовано підвищену активність ворожої тактичної авіації поблизу меж Запорізької області;
  • 22:30 – голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попередив про появу в повітряному просторі ударних безпілотних літальних апаратів;
  • 22:34 – на території області пролунали перші вибухи.

Після хвилі БпЛА російська армія продовжила комбінований обстріл. Близько 23:05 виникла загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а о 23:14 було зафіксовано пуски керованих авіаційних ракет типу Х-59/69 у напрямку регіону.

За інформацією місцевої влади, внаслідок прильоту зафіксовано пряме влучання в багатоповерховий житловий будинок, де досить швидко розповсюдилася сильна пожежа. Пошкоджень різного ступеня зазнали й інші навколишні багатоповерхівки.

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У Запоріжжі ворожі дрони поцілили в багатоповерхівку
фото: Одеська ОВА

Станом на 22:49 офіційно підтверджено інформацію про двох поранених цивільних громадян. Це жінки 73 та 32 років. Обидві госпіталізовані, їм надають меддопомогу.

Пізніше голова ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до шести, серед них – 15-річний хлопець.

Внаслідок удару по Запоріжжю поранення отримали двоє людей.
Внаслідок удару по Запоріжжю поранення отримали двоє людей.
фото: Запорізька ОВА

Пошкоджені фасади, вікна, балкони, покрівлі будинків, а також автівки. Сталася пожежа, яку нині ліквідовують.

Понівечило й одну із лікарень - там вибило вікна.

Зазначимо, що Запоріжжя регулярно зазнає російських ударів із застосуванням ударних безпілотників, авіації та керованих авіабомб. Лише 10 липня російські війська завдали авіаударів по місту, внаслідок яких загинула одна людина, ще кілька жителів отримали поранення, а також були пошкоджені житлові будинки й об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російський авіаудар по Запоріжжю 10 липня забрав життя 22-річного старшого лейтенанта поліції Дмитра Белименка, який служив у підрозділі стратегічних розслідувань. Молодий офіцер розпочав службу в Національній поліції у 2020 році, а з початку 2026 року працював у прифронтовому Запоріжжі. У поліції зазначили, що колеги пам'ятатимуть його як професійного, відповідального та відданого службі правоохоронця.

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Теги: війна Запоріжжя окупанти пожежа вибух

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