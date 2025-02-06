Суд залишив під вартою екскомандира 155-ї бригади Рюмшина

Дмитру Рюмшину зменшено заставу до 50 млн грн

Київський апеляційний суд залишив екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина під вартою. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Суд відмовився відпускати Рюмшина на поруки, водночас зменшивши йому розмір застави з 90 до 50 млн грн.

Правоохоронці підозрюють екскомандира бригади у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану, заявляючи, що він «не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями». Окремі випадки СЗЧ, за даними слідства, відбулися на території ЄС, де бригада проходила навчання. Проте Рюмшин своєї провини не визнає.

Про намір взяти на поруки Рюмшина заявила народна депутатка Людмила Буймістер, яка нині служить у лавах Сил Оборони. Раніше депутати звернулися до Державного бюро розслідувань через порушення презумпції невинуватості щодо військового.

Нагадаємо, 20 січня працівники ДБР затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади. За словами правоохоронців, він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини бійцями.

Пізніше суд обрав запобіжний захід Рюмшину у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 90 млн грн.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо про випадки дезертирства серед українських військових, які проходили навчання на території Франції.

До слова, головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.