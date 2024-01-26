Ігнат повідомив, скільки Росія має літаків Іл-76

Юрій Ігнат: «У нас теж є такі літаки на озброєнні. Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі»

У Росії на озброєнні є близько сотні літаків Іл-76. Вони перевозять різні вантажі, зокрема й військового характеру. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«У нас теж є такі літаки на озброєнні. Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі. Це літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі й військового характеру, й інші. Росія має близько сотні таких літаків», – сказав Ігнат.

За його словами, всім відомо, що для росіян «життя пілотів і один чи два літаки не є якоюсь серйозною втратою в їх нелюдському кривавому режимі».

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«Ви бачили історію з ПВК «Вагнера». Скільки «вагнерівці» поклали літальних апаратів. Там взагалі дивуєшся, що Росія не буде відповідно оплакувати чи жалкувати за втраченим», – додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.