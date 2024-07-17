Лавров зробив заяву про другий Саміту миру

За словами Лаврова, для Росії неприйнятною є українська «формула миру»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав. Про це він сказав на пресконференції в ООН.

За словами Лаврова, неприйнятною є українська «формула миру», яка лежить в основі обговорень для проведення другого Саміту миру.

«Говорячи про те, чим же там (учасники потенційного другого Саміту миру – ред.) займатимуться, всі так чи інакше формулювали абсолютно односторонні, абсолютно неприйнятні для нас – і для багатьох інших, щиро зацікавлених у мирі, – підходи», – сказав Лавров.

Раніше заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ставив завдання, що у листопаді має бути повністю готовий план для другого Саміту миру, на якому мають бути представники Росії.

Як повідомляв Інститут вивчення війни, Україна має намір провести друге засідання Глобального саміту миру до кінця 2024 року та запросити до участі Росію.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква 21 червня заявив, що Україна хоче провести друге засідання саміту до кінця 2024 року. Також президент України Володимир Зеленський 4 липня заявив, що на саміті «представники Росії мають бути присутні».

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.