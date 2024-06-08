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Ухилянтів, які незаконно виїхали, повертають назад: прикордонники розповіли подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ухилянтів, які незаконно виїхали, повертають назад: прикордонники розповіли подробиці
Україна має відповідні угоди із сусідами щодо повернення назад осіб, які незаконно перетнули кордон
фото з відкритих джерел

Наразі Держприкордонслужба не фіксує збільшення кількості чоловіків, які повертаються в Україну

У деяких випадках суміжні країни повертають назад в Україну ухилянтів, які незаконно перетнули кордон. Але так відбувається далеко не завжди. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Демченко зауважив, що Україна має відповідні угоди із сусідами щодо повернення назад осіб, які незаконно перетнули кордон.

«Але кожна країна, чи то Молдова, чи інша країна, перш за все використовує своє законодавство щодо осіб, які в незаконний спосіб потрапили на територію їхньої держави, щодо їхнього повернення до України. Такі випадки є, але сказати, щоб це застосовувалось до всіх порушників – не можна», – наголосив речник ДПСУ.

Також Демченко розповів, що наразі Держприкордонслужба не фіксує збільшення кількості чоловіків, які повертаються в Україну з-за кордону.

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях».Оприлюднені Львівською військовою адміністрацією дані, ймовірно, неповні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує адміністрацію про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном.

Також стало відомо, що цього літа прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області. Про це повідомляє пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісніка в коментарі для «Медіа агентство АСС».

До слова, у Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні за спроби незаконного перетину, негайно доставляють до ТЦК. Співробітники прикордонної служби мають право викликати поліцію, яка проведе адміністративне затримання і доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування. Про це заявив у коментарі «Суспільному» помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба Молдова Україна кордон Андрій Демченко

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