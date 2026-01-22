Головна Країна Події в Україні
До України йде потепління. Синоптики назвали конкретну дату

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Синоптикиня Діденко розповіла, що у Києві морозна погода триматиметься ще кілька днів
фото: glavcom.ua

Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди для Києва та регіонів на 23 січня

Наступного тижня в Україні очікується потепління. Синоптикиня Наталка Діденко назвала точну дату, коли відступлять морози. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Наталки Діденко.

За словами синоптикині, ще декілька днів триматиметься морозна погода. Однак вже з понеділка, 26 січня очікується потепління. «З понеділка повернеться до нас типова європейська зима – волога, вітряна та тепла», – зазначила синоптикиня.

Також Наталка Діденко поділилася прогнозом на п’ятницю, 23 січня. «23-го січня сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, подекуди, слабко, на півночі та в центрі. На сході, північному сході - без опадів. Вітер завтра в Україні переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.Температура повітря вночі -6-12, на півночі до -14, протягом дня -2-7 градусів, у південній частині -1+2, в Криму до +5 градусів», – зазначила фахівчиня.

У столиці 23 січня очікується хмарність, також можливий невеликий сніг. До того ж у Києві буде вітряно синоптикиня прогнозує поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Температура нижче нуля триматиметься декілька днів в межах -5-7 градусів, однак вночі мороз буде слабшати.

Раніше «Главком» брав інтерв'ю у Наталії Діденко та погорив із синоптикинею про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність.  Синоптикиня пояснила, як формується зимова погода в Україні і де в найближчі дні буде найхолодніше

Нагадаємо про те, що 22 січня, у низці областей України оголошено підвищений рівень небезпечності. За даними синоптиків, 22 січня в західних, північних  та південних областях вранці туман, видимість 300-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Повідомлялося, що 22 січня в Україні погода буде без істотних опадів, лише на південному заході країни вдень сніг, на Одещині з дощем. Вночі та вранці в західних та південних областях місцями туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

