Гендиректор Yasno повідомив, скільки часу триватимуть складнощі з дефіцитом світла

Українська енергосистема на цей час залежить від сонячної та вітрової генерації

Наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За словами Коваленка, наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Крім того, тривають ремонтні роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором, на його думку.

Гендиректор Yasno поінформував, що в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складною. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання.

Вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України, що виключає фактор критичної інфраструктури і інші. «Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює», – додав він.

Як зазначив очільник Yasno, графіки у Києві залишились без змін – шість груп та біла, сіра та чорні зони.

«Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та оператори систем розподілу будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування – краще не розраховувати. У білій зоні світло повинно бути. Якщо нема, то треба заповнити електронну заявку на сайті мереж. Може аварія, може помилка, може відмова обладнання, може бути що завгодно. Колеги забирають та аналізують», – розповів Коваленко.

Як повідомлялося, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.