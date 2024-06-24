Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гендиректор Yasno повідомив, скільки часу триватимуть складнощі з дефіцитом світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Гендиректор Yasno повідомив, скільки часу триватимуть складнощі з дефіцитом світла
У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складною
фото з відкритих джерел

Українська енергосистема на цей час залежить від сонячної та вітрової генерації

Наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За словами Коваленка, наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Крім того, тривають ремонтні роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором, на його думку.

Гендиректор Yasno поінформував, що в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складною. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання.

Вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України, що виключає фактор критичної інфраструктури і інші. «Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює», – додав він.

Як зазначив очільник Yasno, графіки у Києві залишились без змін – шість груп та біла, сіра та чорні зони.

«Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та оператори систем розподілу будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування – краще не розраховувати. У білій зоні світло повинно бути. Якщо нема, то треба заповнити електронну заявку на сайті мереж. Може аварія, може помилка, може відмова обладнання, може бути що завгодно. Колеги забирають та аналізують», – розповів Коваленко.

Як повідомлялося, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня. 

Читайте також:

Теги: електроенергія альтернативна енергетика енергетика відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення електроенергії могло бути викликано «міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн»
Низка країн Європи неочікувано опинилися без світла
21 червня, 15:50
Інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 21 червня
20 червня, 18:19
фото: glavcom.ua
Укренерго оновило графіки відключень на 20 червня
19 червня, 22:38
Цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС
«Енергоатом» виводить у ремонт енергоблок АЕС, дефіцит електроенергії збільшиться
13 червня, 16:56
Громадянам радять обов'язково мати запас технічної і питної води, заощаджувати електроенергію
На Київщині графіки відключень не діють. Влада звернулася до мешканців з проханням
7 червня, 14:06
Ліміт перевищено. «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла
Ліміт перевищено. «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла
6 червня, 21:44
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43
Екстрені відключення світла в Україні скасовані
Екстрені відключення електроенергії скасовані
2 червня, 12:14
Причина застосування заходів обмеження – наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях
«Укренерго» повертає графіки відключення світла 1 червня
31 травня, 20:01

Події в Україні

Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ, ЄС затвердив 14-й пакет санкцій. Головне за 24 червня
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ, ЄС затвердив 14-й пакет санкцій. Головне за 24 червня
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
Гендиректор Yasno повідомив, скільки часу триватимуть складнощі з дефіцитом світла
Гендиректор Yasno повідомив, скільки часу триватимуть складнощі з дефіцитом світла
На Донеччині влада примусово евакуйовуватиме населення Торецька
На Донеччині влада примусово евакуйовуватиме населення Торецька
«Укренерго» пояснило, як захистити енергосистему від атак РФ
«Укренерго» пояснило, як захистити енергосистему від атак РФ
«Укренерго» посилило відключення світла по всій Україні на 25 червня
«Укренерго» посилило відключення світла по всій Україні на 25 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Окупанти просунулися на Запоріжжі: аналіз ISW
21K
Івана Купала в 2024 році: дата, традиції, що не можна робити
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і РФ
12K
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
9212
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Вчора, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Вчора, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua