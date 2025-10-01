Головна Країна Події в Україні
Уряд спростив переведення військовослужбовців до інших частин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: Facebook/Генштаб (ілюстративне)

Командир зобов’язаний виконати розпорядження про переведення протягом 30 днів

Уряд ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин. Відтепер захисників мають переводити протягом 30 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Кабмін унормував порядок реагування командирів на кадрові переведення. Це має мінімізувати випадки ігнорування або затягування рішень.

«Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем. Визначені чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для вирішення спірних питань створюється спеціальна робоча група», – йдеться в заяві.

Крім того, уряд спростив процедуру переведення зі Збройних сил до Національної гвардії та навпаки. «Даємо можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок «Армія+». Таким чином реалізуємо ключові пріоритети Міністерства: турбота про військових та підвищення ефективності Сил оборони. Напрацьовуємо наступні кроки в спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами», – каже він.

Нагадаємо, Міноборони надало детальні інструкції щодо подання рапорту на зміну місця служби через застосунок «Армія+». Раніше у застосунку для військових з’явився новий сервіс – мультипідпис рапортів. Ця функція дозволяє командирам підрозділів швидко обробляти десятки звернень від підлеглих, що надходять у розділ «Рапорти» на вкладку «До розгляду».

Теги: армія Денис Шмигаль

Коментарі — 0

