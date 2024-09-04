Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Залізний генерал». Стала відома реакція Залужного на вихід книги про себе

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Залізний генерал». Стала відома реакція Залужного на вихід книги про себе
Людмила Долгоновська: У житті генерала було чимало спокус і випробувань, через які він міг залишити військову кар’єру і піти працювати до іншої сфери
фото: Getty Images

Залужний прочитав книгу про себе ще за рік до її виходу

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вносив мінімальні правки до книги про нього, однак не повідомив авторці, чи сподобався йому рукопис. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил 2021-2024 рр. Валерія Залужного, авторка книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмила Долгоновська.

За її словами, Залужний прочитав книгу ще за рік до виходу, та вніс мінімальні правки: виправив імена та дати.

«Оскільки в книзі багато біографічної інформації, важливо було не помилитися у фактажі. Ні, в усьому іншому він нічого не узгоджував, ані план написання, ані акценти в книзі. Все це моє, я це не затверджувала», – наголосила авторка.

Долгоновська підкреслює, що їй важко сказати, чи сподобалася книга Залужному, чи ні. «Він про це не сказав чітко», – додала екскомунікаційниця.

Долгоновська пригадує, що Залужний вважав, що у книзі описуватиметься лише період їхньої спільної роботи. Вона зауважує, що спершу так і задумувала писати, однак у процесі заглиблення у матеріал, описування «уроків людяності», виникла потреба відкрити становлення генерала.

«Бо просто написати те, чого особисто я навчилася – це найпростіше. А от описати його шлях, як він став тим, ким є, було складнішим, хоча думала, що обмежуся короткою біографічною довідкою як на сайті Міноборони чи Вікіпедії.  Якщо резюмувати його шлях, то він опинився на посаді Головнокомандувача скоріше не завдяки, а всупереч обставинам», – вважає Людмила Долгоновська.

На її думку, у житті генерала було чимало спокус і випробувань, через які він міг залишити військову кар’єру і піти працювати до іншої сфери.

Нагадаємо, 22 серпня у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику. 

До слова, у липні Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Читайте також:

Теги: книги Міноборони посол Валерій Залужний Людмила Долгоновська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Міт пром» наголошує на тому, що провадить свою господарську діяльність у суворій відповідності податковому законодавству України
БЕБ заблокував роботу постачальника харчування Міноборони. Заява компанії
6 серпня, 15:21
У Білорусі повідомили, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною
Переміщення білоруської техніки до кордону з Україною: коментар речника ДПСУ
11 серпня, 12:51
Олексій Сивак є випускником Військово-морської школи післядипломної освіти
Зеленський призначив Олексія Сивака послом у Ботсвані
19 серпня, 13:38
Зараз застосунок «Армія+» доступний для військових ЗСУ та Держспецслужби транспорту
Помилка у застосунку «Армія+»: Міноборони надало інструкцію, як її виправити
16 серпня, 20:17
Британська розвідка наголошує, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та опозиційними активістами
Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal
19 серпня, 14:00
Український дипломат наголосив, що співпраця України з Ізраїлем не є мінімальною, так як спецслужби продовжують роботу і двосторонні зустрічі тривають
«Маємо спільних ворогів». Український посол пояснив, чим ЗСУ може допомогти Ізраїлю
22 серпня, 08:13
Литва продовжує активно підтримувати Україну
Мільярдні витрати на допомогу Україні: Міноборони Литви відзвітувало
28 серпня, 22:29
Андрій Мельник (праворуч) із радником президента Бразилії (ліворуч)
«Це – інша цивілізація». Посол Мельник розповів, чому Бразилія мало розуміє Україну
30 серпня, 13:00
«Хорунжий» значно потужніший за БТР-60
Міноборони допустило до постачання в ЗСУ український бронетранспортер «Хорунжий» (фото)
2 вересня, 13:36

Суспільство

«Залізний генерал». Стала відома реакція Залужного на вихід книги про себе
«Залізний генерал». Стала відома реакція Залужного на вихід книги про себе
На фронті загинув воїн ЗСУ Микола Лупиніс, син визначного політика-дисидента
На фронті загинув воїн ЗСУ Микола Лупиніс, син визначного політика-дисидента
«М'ясо розлазиться в руках». Військові під Покровськом скаржаться на зіпсовану їжу
«М'ясо розлазиться в руках». Військові під Покровськом скаржаться на зіпсовану їжу
Відключення світла 5 вересня: «Укренерго» склало графік
Відключення світла 5 вересня: «Укренерго» склало графік
Рада ухвалила закон про заборону використання пальмової олії: деталі
Рада ухвалила закон про заборону використання пальмової олії: деталі
Ірині Фаріон – звання «Герой України»: петиція набрала потрібні голоси
Ірині Фаріон – звання «Герой України»: петиція набрала потрібні голоси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
37K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
28K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
26K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
20K
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua