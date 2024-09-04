«Залізний генерал». Стала відома реакція Залужного на вихід книги про себе

Людмила Долгоновська: У житті генерала було чимало спокус і випробувань, через які він міг залишити військову кар’єру і піти працювати до іншої сфери

Залужний прочитав книгу про себе ще за рік до її виходу

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вносив мінімальні правки до книги про нього, однак не повідомив авторці, чи сподобався йому рукопис. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил 2021-2024 рр. Валерія Залужного, авторка книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмила Долгоновська.

За її словами, Залужний прочитав книгу ще за рік до виходу, та вніс мінімальні правки: виправив імена та дати.

«Оскільки в книзі багато біографічної інформації, важливо було не помилитися у фактажі. Ні, в усьому іншому він нічого не узгоджував, ані план написання, ані акценти в книзі. Все це моє, я це не затверджувала», – наголосила авторка.

Долгоновська підкреслює, що їй важко сказати, чи сподобалася книга Залужному, чи ні. «Він про це не сказав чітко», – додала екскомунікаційниця.

Долгоновська пригадує, що Залужний вважав, що у книзі описуватиметься лише період їхньої спільної роботи. Вона зауважує, що спершу так і задумувала писати, однак у процесі заглиблення у матеріал, описування «уроків людяності», виникла потреба відкрити становлення генерала.

«Бо просто написати те, чого особисто я навчилася – це найпростіше. А от описати його шлях, як він став тим, ким є, було складнішим, хоча думала, що обмежуся короткою біографічною довідкою як на сайті Міноборони чи Вікіпедії. Якщо резюмувати його шлях, то він опинився на посаді Головнокомандувача скоріше не завдяки, а всупереч обставинам», – вважає Людмила Долгоновська.

На її думку, у житті генерала було чимало спокус і випробувань, через які він міг залишити військову кар’єру і піти працювати до іншої сфери.

Нагадаємо, 22 серпня у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику.

До слова, у липні Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.