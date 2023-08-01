У Севастополі лунають вибухи. Чути до Бахчисараю (відео)

Із Бахчисарайського водосховища видно стовп з диму в стороні Севастополя

Сьогодні, 1 серпня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Його причини поки що невідомі. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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Як зазначають у мережі, вибух у Севастополі чули навіть жителі Бахчисараю, який розташований за 30 км.

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Також з Бахчисарайського водосховища видно стовп з диму в стороні Севастополя.

Місцеві жителі повідомляють про «приліт» у районі селища Сахарна Головка, яке знаходиться у Севастополі. Він начебто був біля Севастопольської ТЕЦ.

Нагадаємо, 4 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні. 12 липня у тимчасово анексованому Севастополі (Крим) сталися вибухи. Також повідомляється і про стрілянину.