В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 15:13 в Україні оголошена повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляють, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

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Як повідомили Повітряні сили, зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

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Нагадаємо, в Україні станом на 12:06 була оголошена повітряна тривога. Станом на 12:39 тривогу скасовано. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт винищувача Міг-31к.

До слова, триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському напрямку. Крім того, окупанти посилили штурми на Херсонщині.