Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 15:13 в Україні оголошена повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляють, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Як повідомили Повітряні сили, зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, в Україні станом на 12:06 була оголошена повітряна тривога. Станом на 12:39 тривогу скасовано. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт винищувача Міг-31к.

До слова, триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському напрямку. Крім того, окупанти посилили штурми на Херсонщині.

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У застосунку зміниться звук сповіщення про загрозу ракетного удару
Сповіщення про загрозу ракетного удару в застосунку «єТривога» матиме унікальний звук
10 сiчня, 06:16
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
13 сiчня, 00:00
У перший день нового року масштабна повітряна тривога тривала понад 2 год
У перший день нового року масштабна повітряна тривога тривала понад 2 год
1 сiчня, 13:55
У низці областей України оголошувалася повітряна тривога
У Києві та низці областей тривога тривала менше години
2 сiчня, 19:15
В Україні масштабна повітряна тривога тривала більше години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала більше години
11 сiчня, 14:47
Сили ППО збили над Черніговом ворожу ракету
Ракетна атака на Чернігів: у місті є пошкодження
13 сiчня, 08:48
Сирени тривоги лунали в усіх областях України
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину
13 сiчня, 13:17
Росія піднімала в небо винищувач: вдруге за день лунала тривога
Росія піднімала в небо винищувач: вдруге за день лунала тривога
18 сiчня, 13:18
Половина квартир у будинку політикині лишилась без вікон
Наслідки ракетної атаки по Києву: нардепка показала свій двір
23 сiчня, 08:29

Події в Україні

В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога
Україна здійснила масштабний обмін полоненими (фото)
Україна здійснила масштабний обмін полоненими (фото)
Адвокат Князєва повідомив, хто вніс за нього заставу
Адвокат Князєва повідомив, хто вніс за нього заставу
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
У Токмаку прогриміли потужні вибухи
У Токмаку прогриміли потужні вибухи
Партизани показали, де росіяни ремонтують кораблі у Криму (фото)
Партизани показали, де росіяни ремонтують кораблі у Криму (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
332K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
195K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
71K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
29K
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
15K
США відреагували на чутки про «звільнення» Залужного
14K
«Синдром Апокаліпсису» або Українцям треба усвідомити реальність

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua