Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч

Уночі в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА

У ніч на 19 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу. Під час тривоги на підступах до Києва та в області працювала ППО. У Білгородській області згорів військовий госпіталь. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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Атака на Україну

У ніч проти 19 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу. Тривога почала поширюватися ще близько 21:00 18 листопада. У Києві сирени пролунали о 22:46. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про застосування ударних БпЛА.

О 23:30 тривогу в Києві скасували, але через п'ять хвилин її було оголошено знову. Масштабна повітряна тривога тривала понад три години. Станом на 2:01 було оголошено відбій.

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Робота ППО на Київщині

Уночі 19 листопада сили ППО на підступах до Києва та в Київській області знищили близько десятка ворожих безпілотників.

За попередніми даними, російська армія для атаки застосувала боєприпаси типу «Shahed». Повідомляється, що БпЛА противника були запущені багатьма групами й заходили на атаку Києва хвилями з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей. За попередньою інформацією, в місті не зафіксовано критичних руйнувань. Немає інформації про постраждалих.

У Білгородській області згорів військовий госпіталь

У Росії, в місті Валуйки, яке розташоване за 15 км від кордону з Україною, спалахнула сильна пожежа.

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Там згорів військовий госпіталь. ЗМІ заявили, що причиною пожежі нібито стало коротке замикання в проводці. Інформації про постраждалих немає.

Росіяни заявили про збиття безпілотника поблизу Москви

У ніч з 18 на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала неподалік столиці РФ та збила безпілотник. Вибухи лунали в Підмосков'ї. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, в Богородському міському окрузі сили протиповітряної оборони зупинили спробу атаки безпілотника на Москву.

Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. Як повідомляє Собянін, на місці працюють екстрені служби.

Трамп виграв ще одну справу, яка забороняла йому брати участь у виборах

Окружний суд міста Денвер у штаті Колорадо став на бік Дональда Трампа в позові, де вимагали заблокувати його участь у президентських виборів 2024 року.

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Позивачі вимагали застосувати до 45-го президента США 14-ту поправку до Конституції у зв’язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року й виключити його ім’я зі списків виборців на партійних виборах під час голосування за кандидатуру президента.

Суддя Денвера Сара Воллес підтвердила, що виборці, які оскаржували місце Трампа в бюлетенях штату, довели, що він підбурював до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Але на її думку, заборона Конституції США займати федеральні посади не поширюється на посадовця, який склав президентську присягу і знову балотується на ту саму посаду.

Представник ЄС розповів, хто має отримати контроль над Сектором Гази

Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що після завершення війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС контроль над Сектором Гази має перейти до Палестинської адміністрації.

Він вважає, що Сектор Гази не може лишатися під ізраїльською окупацією.

«З Гази більше не можуть здійснюватися терористичні атаки проти Ізраїлю. А це означає, що ХАМАС більше не може контролювати Газу. Так хто ж буде контролювати Газу? Я думаю, що це зробити тільки Палестинська адміністрація», – заявив Боррель.