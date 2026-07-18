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В Маріуполі зникне історичний центр: деталі схеми окупантів на 59 га

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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В Маріуполі зникне історичний центр: деталі схеми окупантів на 59 га
Окупанти хочуть знести історичний центр Маріуполя
фото: EPA/UPG

Центр вивчення окупації розкрив цинічний план РФ, який назавжди змінить обличчя українського міста

Російська окупаційна адміністрація Маріуполя розпочинає системну перебудову історичної частини міста під виглядом так званого «комплексного розвитку територій». Про це пише «Главком» з посиланням на Центр вивчення окупації.

Відповідно до рішень загарбників, у Центральному районі тимчасово окупованого міста вже визначено першу ділянку для реалізації цього проєкту. Йдеться про територію площею 58,99 гектара у Центральному районі Маріуполя в межах вулиць Митрополитської, Куїнджі, Шевченка та Торгової.

До території, яку планують перепланувати, входять колишній завод «Октябрь», а також житлові будинки. Окупаційна адміністрація заявляє, що до 2035 року на цій ділянці має бути зведено понад 261 тисячу квадратних метрів житла, а також комерційні та соціальні об'єкти. Наступними етапами проєкту, за планами окупаційної влади, можуть стати історичний центр Маріуполя та район Гавань.

Запроваджений окупантами механізм «комплексного розвитку територій» дозволяє їм примусово об’єднувати великі земельні ділянки. За цими правилами наявну забудову визнають такою, що підлягає реконструкції або повному знесенню, після чого всю територію передають одному оператору під забудову.

Профільні експерти наголошують, що впровадження цієї схеми в Маріуполі свідчить про перехід окупантів від поодиноких випадків конфіскації нерухомості до масового та системного перерозподілу майна. Фактично цілі квартали міста переплановуватимуть та забудовуватимуть без урахування майнових прав та інтересів законних українських власників і мешканців, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії або досі перебувають в окупації.

До речі, раніше окупаційна влада Маріуполя вже визнала «безхазяйними» та «нічийними» близько 25 тисяч осель місцевих жителів, створюючи передумови для їхнього подальшого відбирання.

Нагадаємо, в ніч проти 3 липня в окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів під час атаки безпілотників, після якої в місті спалахнули масштабні пожежі. За даними місцевих Telegram-каналів, удару зазнали вантажівки, які російські військові щодня паркували вздовж бульвару Шевченка, при цьому щонайменше одну фуру було знищено. Повідомляється, що характер детонації та задимлення може свідчити про перевезення військового вантажу. Загалом очевидці нарахували понад 13 вибухів, частина з яких була пов'язана з роботою російських мобільних груп протиповітряної оборони.

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Теги: росія окупанти Маріуполь війна

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