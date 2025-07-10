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В Україні очікується спека, але подекуди дощитиме: погода на 10 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні очікується спека, але подекуди дощитиме: погода на 10 липня
фото: glavcom.ua

Сноптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

У четвер, 10 липня в Україні синоптики прогнозують спеготну погоду, а в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, У західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно; значні, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози; температура вночі 12-17°, вдень 15-20°, на Житомирщині та Вінниччині 21-26°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській, вдень і Черкаській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35-38°. Вітер південно-східний, південний (в західних областях північно-західний), 7-12 м/с.

В Україні очікується спека, але подекуди дощитиме: погода на 10 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 18-23°, вдень 29-34°; У Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°.

Протягом тижня, із 7 до 13 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва триває виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

У будинку-музей М. Заньковецької відбудеться презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко. У театрі оперети 13 липня буде концерт до закриття 90-го сезону.  

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Теги: погода

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