У Міноборони назвали кількість військових, які страждають від невралгічних захворювань

Міністерство оборони України активно працює над створенням системи психологічної підтримки та допомоги для військовослужбовців

Кількість військовослужбовців з невралгічними захворюваннями, пов’язаними зі стресом, поступово зростає

Кількість військовослужбовців з невралгічними захворюваннями, пов'язаними зі стресом, продовжує зростати, і ПТСР становить значну частину цих випадків – 29%. Прогнози Міноборони свідчать про подальше зростання частки ПТСР серед невралгічних захворювань військових. Про це розповіла очільниця Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

Оксана Сухорукова наголосила на важливості психологічної підтримки та допомоги військовим на всіх етапах служби, виділивши чотири основні етапи:

Самодопомога або допомога за принципом«рівний рівному».

Кризові інтервенції.

Психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту.

Довготривала психологічна допомога.

Окрему увагу, за словами Сухорукової, слід приділяти підтримці військовослужбовців, які повертаються з полону, та їхнім родинам.

Як пояснює Міністерство охорони здоров’я, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР.

Якщо нічого не робити, це може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров’я чи навіть життя. ПТСР можна подолати або навчитися ним керувати.





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