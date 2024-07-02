Держсекретар США анонсував посилення української ППО

У липні Україна очікує на посилення в захисті неба та отримання далекобійної зброї

Ентоні Блінкен запевнив, що перед самітом НАТО варто очікувати нових оголошень щодо ППО для України

Перед самітом НАТО, який відбудеться 9-11 липня, можуть з'явитись новини про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє «Голос Америки».

За словами Блінкена, успіх для України – це можливість «стояти на власних ногах» у військових, економічних та демократичних питаннях. При цьому в короткостроковій перспективі одна зі складових українського успіху – сильна система протиповітряної оборони.

Держсекретар зазначив, що економіка України має надзвичайний потенціал за умови інвестицій. Однак, щоб його розкрити потрібно забезпечити належну протиповітряну оборону, які й захищатиме інвестиції.

«Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня», – розповів він.

Блінкен додав, що самостійна у демократичній, економічній та військовій сферах Україна стане «найсильнішою відповіддю» російському диктатору Володимиру Путіну.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.

Як повідомлялося, у липні Україна очікує на посилення в захисті неба та отримання далекобійної зброї.

До слова, системи протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot, не зможуть ефективно боротися з російськими керованими авіаційними бомбами. Для цього українському війську потрібна далекобійна зброя для ударів по аеродромах.