Захисники неба показали, як збили крилату ракету під час атаки

Після пуску з ПЗРК ракета вибухає у повітрі, не досягнувши цілі

Українські захисники збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555 та знешкодили дві протирадіолокаційні Х-31П. Відео збиття однієї з ворожих цілей показали у Повітряному командуванні «Південь».

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«Зранку 13 січня 2024 року на Миколаївщині підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня України знищено 2 російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Також 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, втратили бойову спроможність у повітрі», – розповіли українські захисники неба.

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На кадрах видно, як воїн мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади збиває чергову крилату ціль окупантів. Після пуску з ПЗРК ракета вибухає у повітрі, не досягнувши цілі. Це черговий приклад високої майстерності українських військ.

Раніше ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

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Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Крім того, російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.